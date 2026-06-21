В окупованому росіянами Криму запровадили графіки відключення світла

Окупаційна адміністрація заявляє про пошкодження електромереж і тимчасової зупинки продажу пального.

Про це заявила місцева компанія «Крименерго», пояснюючи рішення аваріями на об'єктах електромережового господарства, передає «Радіо Свобода» .

У Криму вводять графіки обмеження споживання електроенергії в різних регіонах півострова.

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Людям не пояснюють справжніх причин аварій в електромережах.

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