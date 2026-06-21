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В окупованому росіянами Криму запровадили графіки відключення світла

Людям не пояснюють справжніх причин аварій в електромережах.

В окупованому росіянами Криму запровадили графіки відключення світла
відключення світла
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У Криму вводять графіки обмеження споживання електроенергії в різних регіонах півострова. 

Про це заявила місцева компанія «Крименерго», пояснюючи рішення аваріями на об'єктах електромережового господарства, передає «Радіо Свобода».

Точних причин аварій жителям півострова не пояснюють. 

Окупаційна адміністрація заявляє про пошкодження електромереж і тимчасової зупинки продажу пального.

  • Уночі 21 червня Сили оборони України вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні по обидва боки Кримського мосту. Успішні ураження підтвердив Володимир Зеленський.
  • Крім того, уночі 20 червня безпілотники завдали ударів по низці енергетичних та паливних об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Після атак на території підприємств виникли масштабні пожежі.
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