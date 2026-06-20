В окупованому Криму після ударів БпЛА спалахнули ТЕС, нафтобаза та газорозподільна станція

Під ударом опинилася Таврійська ТЕС, нафтогазове сховище та газорозподільна станція у Журавлівці.

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Уночі 20 червня безпілотники завдали ударів по низці енергетичних та паливних об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Після атак на території підприємств виникли масштабні пожежі.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на супутниковий моніторинговий сервіс NASA FIRMS.

Однією з головних цілей стала Таврійська ТЕС, також відома як Сімферопольська ПГУ-ТЕС. Після удару на території електростанції спалахнула пожежа, яку сервіс NASA FIRMS зафіксував о 01:48.

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Внаслідок ураження по ТЕС в низці населених пунктів зникло електропостачання. Зокрема, перебої зафіксували у Добрівській долині та вздовж Ялтинської траси.

Таврійська ТЕС потужністю 470 МВт є однією з двох найбільших та найсучасніших електростанцій, які Росія побудувала в Криму після окупації півострова. Об'єкт ввели в експлуатацію у 2019 році для забезпечення енергетичної незалежності Криму від материкової частини України.

Фото: Супутниковий моніторинг NASA FIRMS Термічні аномалії на території Таврійської ТЕС після удару

Ще одним об'єктом атаки стало нафтогазове сховище термінала зі зберігання та перевалки скрапленого газу і нафтопродуктів кримської паливної компанії "ТЕС". Підприємство є одним із найбільших операторів паливного ринку окупованого Криму та управляє мережею зі понад сотні автозаправних станцій.

Перший осередок займання на території нафтобази поблизу Бахчисарая був зафіксований о 01:48, а другий о 03:30.

Також під удар потрапила газорозподільна станція біля села Журавлівка, яка належить підприємству "Чорноморнафтогаз". Об'єкт забезпечує розподіл природного газу для населених пунктів Сімферопольського та Курманського районів.

Пожежу на території газорозподільної станції супутниковий сервіс зафіксував о 02:41.