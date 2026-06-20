З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила близько 1 390 660 солдатів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1240 окупантів.

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У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати противника за минулу добу. РФ втратила ще 1240 солдатів, 88 артилерійських систем та 5 одиниць спецтехніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб

танків – 12 041 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од.

артилерійських систем – 44 386 (+88) од.

РСЗВ – 1 883 (+2) од.

засоби ППО – 1 433 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од.

спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.

Дані уточнюються.