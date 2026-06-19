Понад 130 російських атак зафіксували на фронті від початку доби

Найбільше боїв відбулось на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 19 червня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 2087 дронів-камікадзе та здійснив 1341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з них – із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське. Одна з цих атак іще триває.

На Куп’янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 10 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки та Лиман. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку противник штурмував дев’ять разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного та Калеників. Три з цих штурмів іще тривають.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне та Кучерів Яр. Один з них іще триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія та Новопавлівка. Дві з цих атак іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 29 окупантів та поранено 14, знищено три одиниці автомобільної техніки та дві гармати. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три гармати, пункт управління БпЛА та 32 укриття противника. Знищено або подавлено 297 БпЛА різних типів.

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На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 25 атак окупантів, чотири з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку противник один раз штурмував в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог атакувальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.