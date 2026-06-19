Окупанти завдали артилерійського удару по Комишанах Херсонської області, є поранені

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Комишанах на Херсонщині. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 18:00 росіяни обстріляли з артилерії Комишани. Через атаку поранення отримали 54-річний чоловік та 87-річна жінка. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми та контузії", – ідеться у повідомленні.
Наразі пораненими надають необхідну меддопомогу.
- Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранень зазнали 16 цивільних. Ворог бив по населених пунктах з різних видів озброєння.