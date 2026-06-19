Окупанти завдали артилерійського удару по Комишанах Херсонської області, є поранені

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Російські окупанти завдали артилерійського удару по Комишанах на Херсонщині. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 18:00 росіяни обстріляли з артилерії Комишани. Через атаку поранення отримали 54-річний чоловік та 87-річна жінка. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми та контузії", – ідеться у повідомленні.

Наразі пораненими надають необхідну меддопомогу.