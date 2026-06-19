ООН знову внесла армію Росії до "списку ганьби" за злочини проти дітей в Україні

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ООН вкотре внесла армію РФ до так званого "списку ганьби" за злочини проти дітей в Україні. Загалом задокументовано 1899 грубих порушень прав дітей в Україні, вчинених російською армією протягом минулого року.

Про це йдеться у щорічній доповіді ООН щодо дітей і збройних конфліктів.

За даними звіту, серед підтверджених випадків – 94 загиблих дітей та 753 поранених унаслідок дій російських військ.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вкотре вніс армію РФ до так званого "списку ганьби" за грубі порушення прав дітей у збройних конфліктах.

Загалом у світі за минулий рік зафіксовано 38 558 порушень щодо дітей у зонах бойових дій, що є найвищим показником за весь 30-річний період спостережень. Найбільшу частку становлять випадки загибелі та каліцтва дітей.

У доповіді зазначається, що у 2025 році кількість убивств дітей у світі зросла на 34% у порівнянні з попереднім роком, а кількість випадків поранень на 10%.

Окрім російської армії, значну кількість порушень зафіксовано також у контексті конфліктів в Ізраїлі та на палестинських територіях, у Демократичній Республіці Конго, Нігерії, М’янмі та Сомалі.

Спецпредставниця генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів Ванесса Фрейзер назвала 2025 рік одним із найтяжчих за весь час моніторингу ситуації із захистом дітей.

У документі також наголошується, що державні збройні сили вперше за історію спостережень стали основними порушниками прав дітей, випередивши недержавні збройні угруповання.

Крім убивств і поранень, ООН фіксує також випадки вербування дітей, викрадення, сексуального насильства, атак на школи й лікарні та обмеження гуманітарного доступу.