Народжене в КиївЗоо зубреня стало частиною міжнародної програми відновлення виду.
Маленька Юкка долучилася до Міжнародної програми зі збереження європейського зубра – виду, який на початку ХХ століття повністю зник у дикій природі та був врятований завдяки спільним зусиллям зоопарків і природоохоронних установ.
Зараз малеча діловито досліджує свої угіддя та поступово знайомиться з життям великого зубрячого стада.
Вона вже куштує "дорослий" раціон, утім ще не відмовляється від маминого молока.
Побачити Юкку можна у копитному ряді Київського зоологічного парку.