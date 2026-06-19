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У столичному зоопарку народилося зубреня Юкка, яка стала частиною міжнародної програми відновлення виду

Європейський зубр на початку ХХ століття повністю зник у дикій природі та був врятований завдяки спільним зусиллям зоопарків і природоохоронних установ.

У столичному зоопарку народилося зубреня Юкка, яка стала частиною міжнародної програми відновлення виду
зубреня Юкка у київському зоопарку
Фото: КиївЗоо

Народжене в КиївЗоо зубреня стало частиною міжнародної програми відновлення виду. 

Маленька Юкка долучилася до Міжнародної програми зі збереження європейського зубра – виду, який на початку ХХ століття повністю зник у дикій природі та був врятований завдяки спільним зусиллям зоопарків і природоохоронних установ.

Зараз малеча діловито досліджує свої угіддя та поступово знайомиться з життям великого зубрячого стада. 

Вона вже куштує "дорослий" раціон, утім ще не відмовляється від маминого молока.

Побачити Юкку можна у копитному ряді Київського зоологічного парку. 

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