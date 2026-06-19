У Харкові 22-річну жінку підозрюють у неодноразовому побитті своєї новонародженої доньки

Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані. Згодом жінка відмовилися від батьківських прав за власним бажанням.

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У Харкові 22-річну жінку підозрюють по побитті своєї новонародженої доньки, повідомив Офіс генпрокурора.

Наприкінці січня 2024 року у Харкові мати-одиначка народила дівчинку - Квітославу. За даними слідства, коли дитині було лише кілька тижнів, жінка почала застосовувати до неї фізичне насильство.

Протягом лютого–березня 2024 року мати неодноразово била доньку та вчиняла щодо неї насильницькі дії.

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Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи. Крім того, експерти виявили інші ушкодження головного мозку, що свідчать про неодноразове травмування немовляти.

Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані - до лікарні її відвезла бабуся. Майже п’ять місяців вона перебувала на стаціонарному лікуванні.

Жінка відмовилися від батьківських прав за власним бажанням, опіку над дівчинкою взяла бабуся.

Керівник Слобідської окружної прокуратури м. Харкова вручив 22-річній матері підозру за фактами: