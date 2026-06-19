«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові 22-річну жінку підозрюють у неодноразовому побитті своєї новонародженої доньки

Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані. Згодом жінка відмовилися від батьківських прав за власним бажанням.

У Харкові 22-річну жінку підозрюють у неодноразовому побитті своєї новонародженої доньки
Фото: прокуратура

У Харкові 22-річну жінку підозрюють по побитті своєї новонародженої доньки, повідомив Офіс генпрокурора. 

Наприкінці січня 2024 року у Харкові мати-одиначка народила дівчинку - Квітославу. За даними слідства, коли дитині було лише кілька тижнів, жінка почала застосовувати до неї фізичне насильство.

Протягом лютого–березня 2024 року мати неодноразово била доньку та вчиняла щодо неї насильницькі дії.

Реклама

Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кістки черепа і ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму та крововиливи. Крім того, експерти виявили інші ушкодження головного мозку, що свідчать про неодноразове травмування немовляти.

Дитину було госпіталізовано у тяжкому стані - до лікарні її відвезла бабуся. Майже п’ять місяців вона перебувала на стаціонарному лікуванні.

Жінка відмовилися від батьківських прав за власним бажанням, опіку над дівчинкою взяла бабуся.

Керівник Слобідської окружної прокуратури м. Харкова вручив 22-річній матері підозру за фактами:

  • умисного нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження;
  • умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження;
  • злісного невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies