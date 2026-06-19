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Москву знову атакують дрони

Місцева влада заявила про збиття понад 10 дронів. 

Москву знову атакують дрони
Дрони атакують Москву
Фото: скриншот відео з Exilenova+

Вдень 19 червня розпочалася нова повітряна атака на Москву. Про удар повідомили OSINT-канали, зокрема Exilenova+. 

За інформацією каналу, на місто вилетіли рої БпЛА. Там працює ППО.

АрміяInform пише, що над російською столицею нарахували приблизно 300 дронів. 

Це вже четверта доба поспіль, коли українські дрони завдають ударів по російській столиці. Учорашня атака стала однією з наймасштабніших: дрони вдарили по НПЗ, внаслідок чого там спалахнули численні пожежі. Низка об'єктів в Москві пошкоджена власною протиповітряною обороною.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удар, сказав, що він попереджав про відповідь на атаку росіян проти Лаври. Він наголосив, що війну треба закінчувати, і Україна до цього готова, але якщо Росія продовжить атаки – то горітиме сама. 

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