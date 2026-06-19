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Завтра Іспанію та Францію накриє перша потужня літня спека, прогнозують до 45°C

Високі температури збережуться до кінця тижня.

Завтра Іспанію та Францію накриє перша потужня літня спека, прогнозують до 45°C
Фото: EPA/UPG

Від завтра до вівторка Іспанію та Францію накриє маса теплого повітря з Африки, в деяких районах температура може перевищити 40°C.

Про це повідомляють Euronews.

Згідно з програмою дослідження навколишнього середовища Copernicus, спека почне відчуватися цими вихідними в центрі та на заході континенту, перш ніж поширитися на решту територій. Найбільше це відчує Іспанія.

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Франція також опиниться в центрі подій: в обох країнах температура може досягати від 40°C до 45°C у своїх найспекотніших районах.

В Іспанії температура почне підніматися вже в суботу, а в неділю максимальна температура досягне 38°C у Галісії та вздовж узбережжя Кантабрії, тоді як у басейнах Ебро, Тежу, Гвадіани та Гвадалквівіру вона може сягати 40°C.

За даними Meteored, понеділок і вівторок будуть найскладнішими днями: нічні мінімуми не опускатимуться нижче 25°C на більшій частині країни, а денні максимуми можуть трохи піднятися. 

На півночі країни температурна аномалія (відхилення від норми для цієї пори року) становитиме близько 10°C до 15°C. Це свідчить про надзвичайність такого явища для цього регіону.

З вівторка, 23 числа, хвиля спеки почне втрачати силу, хоча експерти попереджають, що спека збережеться до кінця тижня, хоча й з меншою інтенсивністю.

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