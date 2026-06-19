Нічна повітряна атака , 248 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, продовження санкцій проти Росії.

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У Павлограді Дніпропетровської області Росія вбила 8-річну дівчинку. Ворог завдав удару вранці.

Ще одна людина, жінка 49 років, отримала поранення, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Удар спричинив загоряння двох приватних осель. Одна з них зруйнована.

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Крім Павлограду, ворог атакував артилерією і дронами Нікопольський і Синельниківський райони.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень.

Ворог був найактивнішим на Покровському напрямку - 36 штурмових дій агресора.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1370 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 389 420 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 19 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Руйнування зафіксовано у Холодногірському районі міста.

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За інформацією станом на 8 ранку, поранені дев'ять людей, четверо з яких діти.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, пошкоджено близько 40 приватних будинків, а також складські приміщення.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Загорілися машини на стоянці вантажного транспорту – порожні бензовози і газовоз.

Убито одну людину, ще четверо поранені. Одну людину госпіталізували, розповів голова ОВА Олег Кіпер.

Увечері 18 червня Росія вдарила по двох іноземних цивільних суднах у Чорному морі, що йшли на вихід з портів під прапорами Панами і Сент-Кітс і Невіс. На кораблі під прапором Панами загинув член екіпажу, ще двоє поранені. На іншому поранень зазнали троє моряків.

Судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації, повідомив очільник ОВА Кіпер.

З 18:00 18 червня противник атакував Україну 90 ударними безпілотниками різного типу. Росіяни випустили дрони типу “Shahed”, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії та Гвардійського з Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 79 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 8 локаціях.

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Володимир Зеленський підбив підсумки свого візиту до Брюсселя, де відбулось засідання у форматі "Рамштайн" та засідання Європейської ради. Це було найдовше засідання за участі України в історії, і дуже важливе, розповів Президент в коментарі журналістам, передає кореспондент LB.UA

"Україна сильна, а Путін не хоче зупинятись. Всі його розмови брехня і європейці це відчувають", - заявив Зеленський. За його словами, попри все, Україна готова до перемовин, але Європа повинна включитись на повну по санкціям, конфіскаціям і фінансуванню нашої країни.

Україна отримала підтвердження участі в PURL від 9 країн, також ЄС має підвищити санкції проти Росії. Є домовленості про додаткові літаки F-16.

Зеленський заявив, що Путін може посилювати удари по Україні ракетами і дронами і закликав обов'язково користуватись укриттям у випадку тривоги.

За підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі ухвалено політичне рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії на період в один рік - хоча зазвичай Євросоюз переглядав санкційний режим кожні 6 місяців.

Шестимісячний період санкцій дозволяв деяким членам ЄС, зокрема Угорщині, шантажувати Брюссель для того, щоб надати свою згоду. Проте зі зміною влади у Будапешті і політичним крахом Віктора Орбана з'явилася нагода для консенсусу, який дозволив збільшити тривалість антиросійських заходів.

Для набуття чинності рішення лідерів його ще має затвердити Рада ЄС, до якої входять профільні міністри.

НАБУ заявило про виявлення “прослушки” в житлі керівника одного з підрозділів детективів.

Детективи НАБУ ідентифікували одного з чоловіків, які ймовірно причетні до встановлення прослуховування, як чинного працівника СБУ.

Подробиці – в новині.

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