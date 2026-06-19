Зеленський підбив підсумки візиту до Брюсселя

Володимир Зеленський підбив підсумки свого візиту до Брюсселя, де відбулось засідання у форматі "Рамштайн" та засідання Європейської ради. Це було найдовше засідання за участі України в історії, і дуже важливе.
Про це розповів Президент в коментарі журналістам, передає кореспондент LB.UA
"Україна сильна, а Путін не хоче зупинятись. Всі його розмови брехня і європейці це відчувають", - заявив Зеленський.
За його словами, попри все Україна готова до перемовин, але Європа повинна включитись на повну по санкціям, конфіскаціям і фінансуванню нашої країни.
Україна отримала підтвердження участі в PURL від 9 країн, також ЄС має підвищити санкції проти Росії. Є домовленості про додаткові літаки F-16.
Зеленський заявив, що Путін може посилювати удари по Україні ракетами і дронами і закликав обов'язково користуватись укриттям у випадку тривоги.
- $1,2 млрд на українське ППО та близько $540 млн на далекобійну зброю. Загалом $4 млрд нової допомоги для України оголосили на засіданні у форматі «Рамштайн».