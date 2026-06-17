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Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

Президент проведе низку зустрічей та візьме участь у засіданні в форматі «Рамштайн» і засіданні Європейської ради.

Володимир Зеленський прибув до Брюсселя
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя. 

Про це Президент повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Сьогодні запланована зустріч Зеленського із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, а також - аудієнція в Короля бельгійців Філіпа.

Президент заявив, що ці дні будуть важливими для посилення нашого захисту. Зокрема відбудуться робочі зустрічі Зеленського з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн» і засідання Європейської ради. 

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