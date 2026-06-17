Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя.
Про це Президент повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Сьогодні запланована зустріч Зеленського із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, а також - аудієнція в Короля бельгійців Філіпа.
Президент заявив, що ці дні будуть важливими для посилення нашого захисту. Зокрема відбудуться робочі зустрічі Зеленського з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн» і засідання Європейської ради.