Президент Зеленський на полях саміту G7 обговорив із лідером Бразилії шляхи припинення війни

Глава держави розповів бразильському колезі про реальне ставлення російського суспільства до війни.

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Президент України Володимир Зеленський під час саміту G7 провів зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, сторони обговорили можливі шляхи припинення війни РФ проти України.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Під час розмови президент Бразилії поділився своїм баченням можливих дипломатичних підходів до завершення війни.

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"Хороша зустріч на саміті Групи семи з Президентом Бразилії Лулою да Сілвою насамперед щодо шляхів припинення агресивної війни Росії. Президент поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи", – зазначив Зеленський.

Президент України також поінформував бразильського колегу про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про дипломатичну взаємодію України зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами.

"Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами", – повідомив глава держави.

За підсумками зустрічі сторони домовилися підтримувати подальші контакти.