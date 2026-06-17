Зеленський: Україна виробить 10 млн безпілотників до кінця року

Президент вважає, що виробництво можна буде збільшити вдвічі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить 10 млн безпілотників до кінця 2026 року і може збільшити масштаби виробництва вдвічі.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю за підсумками зустрічей на полях саміту G7, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми маємо виробити близько 10 мільйонів безпілотників протягом цього року. Але ми можемо подвоїти. І це також, я думаю, хороша новина з нашої точки зору", – сказав президент.

Він додав, що крім цього "ще є гарні новини з нашої галузі, з напрямку Miltech".

"Це також добре. Гарні санкції (проти РФ, - ред.) почали діяти, але санкцій недостатньо", – наголосив Зеленський.