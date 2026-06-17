Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 386 680 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 386 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб

танків – 12 033 (+7)

бойових броньованих машин – 24 775 (+7)

артилерійських систем – 44 169 (+51)

РСЗВ – 1 874 (+2)

засоби ППО – 1 427 (+0)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052)

крилаті ракети – 4 783 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни / submarines – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486)

спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.

Дані уточнюються.