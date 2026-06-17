Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 386 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб
- танків – 12 033 (+7)
- бойових броньованих машин – 24 775 (+7)
- артилерійських систем – 44 169 (+51)
- РСЗВ – 1 874 (+2)
- засоби ППО – 1 427 (+0)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052)
- крилаті ракети – 4 783 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни / submarines – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486)
- спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.
Дані уточнюються.