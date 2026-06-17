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Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 386 680 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів
Ураження російської ППО
Фото: Скріншот відео СБУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 386 680 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб 
  • танків – 12 033 (+7) 
  • бойових броньованих машин – 24 775 (+7) 
  • артилерійських систем – 44 169 (+51) 
  • РСЗВ – 1 874 (+2)
  • засоби ППО – 1 427 (+0) 
  • літаків – 436 (+0) 
  • гелікоптерів – 353 (+0) 
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10) 
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052)
  • крилаті ракети – 4 783 (+0)
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни / submarines – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486) 
  • спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.

Дані уточнюються.

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