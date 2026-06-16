Головне за вівторок, 16 червня: понад 180 боєзіткнень, авіакатастрофа на Хмельниччині, паливний колапс на Росії

Бойові дії на Донеччині, 182 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атаки на Дніпропетровщину, ураження СБС низки військових об’єктів окупантів. Яким запам’ятається 1574-й день повномасштабної війни.

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Унаслідок атаки ворога по Шостці поранено жінку і дитину

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 червня на фронті від початку доби відбулося 182 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку зафіксували 38 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 червня – в новині.

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Генштаб також повідомляє, що далекобійна зброя України спричинила у Росії паливний колапс.

Українські сили уразили вже 16 великих російських НПЗ та терміналів.

Докладніше – в новині.

У ніч на 16 червня Сили безпілотних систем здійснили серію ударів по об’єктах російських військ в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомили СБС, у Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили зенітно-ракетний комплекс ЗРК «Оса». У тимчасово окупованому Криму бійці цього ж 1-го окремого центру уразили п’ять берегових РЛС противника.

У Донецьку оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» завдали удару по місцю базування підрозділів «Сомалі», «Рубікон» та керівного складу 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.

Більше інформації – в новині.

Росіяни понад 40 разів за сьогодні атакували Дніпропетровщину. Три людини загинули, ще трьох поранено, повідомили в ДСНС України.

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У Нікопольському районі загинули 3 людини, ще одну поранено. Внаслідок російського удару там пошкоджені собор, підприємство, житлові будинки, адмінбудівля та автомобілі.

У Кам’янському районі травмовані 2 людини. Пошкоджені АЗС та автомобілі.

Більше інформації – в новині.

Близько 19-ї години 16 червня на Хмельниччині сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.

Члени екіпажу - льотчик та штурман - загинули.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", - заявили в Повітряних Силах.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з головною редакторкою Reuters Алессандрою Галлоні по відеозв’язку із саміту G7 у межах саміту Reuters NEXT у Лондоні.

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За його словами, обговорення України на G7 були позитивними. Reuters наводить короткий перелік заяв президента України:

Серед усіх лідерів G7 була одностайність у тому, що Росія не перемагає у війні й має якнайшвидше укласти угоду.

Усі лідери G7 визнали, що Росія хоче атакувати цивільну інфраструктуру, додав він.

Трамп був дуже позитивно налаштований щодо того, що США можуть допомогти Україні додатковими ракетами для ППО.

G7 обговорила нові санкції проти Росії, зокрема проти енергетичного сектору, банківської сфери та військової галузі.

Багато людей навколо Путіна підштовхують його до більшої мобілізації військ.

Зеленський також сказав, що 60% російського суспільства хоче зупинити війну.

Лідери країн G7 на саміті у Франції досягли згоди щодо посилення економічного тиску на Москву.

Держави «Великої сімки» планують суттєво наростити обмеження проти російського експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансові потоки, які живлять воєнну машину РФ, передає Financial Times.

G7 зміщує фокус уваги на Україну, оскільки останніми місяцями ситуація в нашій державі перебувала в тіні конфлікту на Близькому Сході. Однак тепер, коли за посередництва США мирна угода з Іраном близька до підписання, лідери G7 повернулися до питання протидії російській агресії.

Подробиці – в новині.

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