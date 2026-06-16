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FT: Лідери G7 домовилися суттєво посилити санкції проти російської нафти та газу

Це стало можливим після покращення ситуації на Близькому Сході.

FT: Лідери G7 домовилися суттєво посилити санкції проти російської нафти та газу
Зустріч Володимира Зеленського з лідерами G7
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Лідери країн G7 на саміті у Франції досягли згоди щодо посилення економічного тиску на Москву. 

Держави «Великої сімки» планують суттєво наростити обмеження проти російського експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансові потоки, які живлять воєнну машину РФ, передає Financial Times.

G7 зміщує фокус уваги на Україну, оскільки останніми місяцями ситуація в нашій державі перебувала в тіні конфлікту на Близькому Сході. Однак тепер, коли за посередництва США мирна угода з Іраном близька до підписання, лідери G7 повернулися до питання протидії російській агресії.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий відновити тиск на російський енергетичний сектор. Раніше Вашингтон запровадив низку тимчасових винятків на морську нафту з РФ, щоб стримати світові ціни на тлі близькосхідної кризи. Оскільки ціни вже почали падати завдяки деескалації навколо Ірану, США мають намір дозволити цим виняткам завершитися найближчими днями.

Канада і Британія оголосили про розширення санкційних списків. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив на єдності лідерів G7 у питанні нарощування тиску. Зокрема, Лондон запроваджує заходи проти суден «тіньового флоту», які перевозять підсанкційний російський скраплений природний газ, а також проти мережі ГРУ «Нептун», яка таємно закуповувала західні технології для російської армії.

Учасники саміту зазначають, що падіння світових цін на енергоносії значно полегшило ухвалення рішення щодо російських енергоносіїв, оскільки нові обмеження проти Росії вже не загрожують світовій економіці новим стрибком інфляції. Наразі очікується двостороння зустріч віч-на-віч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом для детальнішого обговорення подальших кроків.

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