Сибіга обговорив із Рубіо мирний процес та удар Росії по Києво-Печерській лаврі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо на полях саміту G7 в Евіані напередодні запланованих зустрічей президентів України та США.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"У рамках візиту президента Володимира Зеленського на саміт G7 в Евіані я мав приємність зустрітися з Марко Рубіо, щоб обмінятися думками напередодні запланованих зустрічей наших лідерів", – написав Сибіга.

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Він привітав Рубіо з укладенням угоди між США та Іраном і висловив сподіваємося, що угода забезпечить безпеку в регіоні та стабільність на енергетичних ринках.

"Я ще раз наголосив на сподіванні президента Зеленського, що ця угода створить можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України", – йдеться у дописі.

Сибіга та Рубіо обговорили шляхи просування мирного процесу. Очільник МЗС "поділився поглядом України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів".

Окремо Сибіга поінформував свого колегу про удари Росії по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних та історичних об’єктах.

"Вони свідчать про те, що Москва веде війну проти віри, культурної спадщини та української ідентичності", – наголосив міністр.

Крім того, він поінформував Рубіо про останні успіхи України на полі бою та щодо далекосяжних "санкцій" проти Росії.

"Ми бачимо, що імпульс до миру через силу набирає обертів, і ми покладаємося на рішуче лідерство та залученість США", – наголосив Сибіга.