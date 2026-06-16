Російський військовий корабель відкрив попереджувальний вогонь поблизу британської яхти у Ла-Манші

Яхта не мала двигуна і через сильний туман втратила орієнтацію та почала дрейфувати у бік російського фрегата.

Зранку 16 червня у протоці Ла-Манш стався небезпечний інцидент за участю фрегата ВМС РФ «Адмірал Григорович» та цивільної яхти під прапором Великої Британії.

Російський військовий корабель здійснив кілька попереджувальних пострілів у бік цивільного судна, пише ВВС.

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що розслідує інцидент.

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Невелика цивільна яхта, яка не мала двигуна, через сильний туман втратила орієнтацію та почала дрейфувати у бік російського фрегата.

Російський корабель спочатку подав звуковий сигнал із вимогою змінити курс, а потім відкрив попереджувальний вогонь. Постріли пролунали на відстані близько 45 метрів від яхти, що за морськими мірками є небезпечно близькою дистанцією.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, цивільне судно пошкоджень не зазнало і продовжило свій рух. Патрульний корабель Королівського флоту HMS Tyne відправив катер до яхти, щоб переконатися у безпеці екіпажу та зібрати свідчення.

Інцидент стався на тлі високої напруги у відносинах між Лондоном та Москвою. У неділю британські морські коммандос уперше в історії провели операцію із перехоплення та затримання у Ла-Манші російського танкера Smyrtos, який перевозив підсанкційну нафту в межах так званого «тіньового флоту».

Утім, оборонне відомство Британії наразі розглядає стрілянину поблизу яхти як ізольований випадок, безпосередньо не пов'язаний із недільним затриманням судна.

Фрегат «Адмірал Григорович» уже кілька місяців перебуває в цьому регіоні. За даними розвідок НАТО, Москва доручила йому супроводжувати судна російського «тіньового флоту» через Ла-Манш. Російський корабель постійно перебуває під наглядом Королівського флоту Великої Британії — безпосередньо під час інциденту з яхтою його супроводжував британський патрульний корабель HMS Mersey.