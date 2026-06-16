Європарламент підтримав закони для реалізації торгової угоди між США і ЄС

ЄС передбачив захисні механізми в разі, якщо Штати порушать домовленості.

Європейський парламент підтримав два закони, які регулюють торговельні відносини із США та впроваджують домовленості щодо торгової угоди.

Про це ідеться на сайті Європарламенту.

Ідеться про скасування мит на промислові та агротовари. Закон повністю скасовує тарифи на всі промислові товари зі США. Він також надає преференційний доступ на ринок ЄС для широкого спектру американських морепродуктів і сільськогосподарської продукції.

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Другий документ продовжує безмитне ввезення американських лобстерів, а тепер додатково поширюється і на перероблених лобстерів.

Парламентські переговорники спільно з Радою ЄС суттєво доопрацювали початкові пропозиції Єврокомісії, додавши кілька жорстких захисних механізмів:

«застереження про завершення дії» (Sunset clause): Головний регламент щодо промислового та агроімпорту діятиме обмежений час і втратить чинність 31 грудня 2029 року. До 30 червня 2029 року Єврокомісія проведе повну оцінку впливу цієї торгівлі на промисловість, агросектор та малий і середній бізнес ЄС. Якщо це буде доцільно, термін дії закону запропонують продовжити;

реагування на мита щодо сталі та алюмінію: у серпні 2025 року США додали 407 категорій товарів до переліку виробів зі сталі та алюмінію, які обкладаються американськими тарифами. Європарламент домігся включення цього питання до закону. Тепер, якщо до 31 грудня 2026 року США продовжать застосовувати тарифну ставку вище ніж 15% на європейські вироби зі сталі та алюмінію, Єврокомісія матиме право призупинити тарифні преференції для США. Звіт про тарифний режим американці отримають до 1 грудня 2026 року;

посилене застереження про призупинення: Єврокомісія зможе скасувати тарифні пільги, якщо США не врахують занепокоєння ЄС щодо тарифного режиму для європейського експорту, який до 24 лютого 2026 року користувався всеохопною обмеженою тарифною ставкою у 15%;

захисний механізм від шкоди ринку: Впровадили систему захисту на випадок, якщо пільги для США призведуть до такого стрибка імпорту, який загрожуватиме серйозною шкодою промисловості чи аграрному сектору ЄС. Комісія зможе розпочинати розслідування як за власною ініціативою, так і за запитом країн-членів чи Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально звітуватиме про обсяги та вартість американського експорту цих товарів.

Голова Комітету з міжнародної торгівлі та постійний доповідач щодо США Бернд Ланге зазначив, що попри тиск, Європарламент відстояв міцну «мережу безпеки» для європейського бізнесу. За його словами, закон стає частиною захисного інструментарію ЄС, і якщо США порушать хоча би один пункт із двосторонніх домовленостей, парламент наполягатиме на негайному застосуванні всіх санкційних та захисних інструментів.

Після затвердження Європарламентом документи має формально схвалити Рада ЄС.