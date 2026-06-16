Укрзалізниця призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття .
Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.
Там зазначили, що через значний попит, перерозподіляють вагони на користь найбільш популярних напрямків.
До Рахова поїдуть поїзди 213/214 і 251/252 Київ-Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова — 18, 20, 22 червня.
До Солотвина поїде поїзд 203/204 Київ-Солотвино. Відправка з Києва 19, 21 червня, із Солотвина — 20, 22 червня.
Квитки вже доступні на сайті та в застосунку Укрзалізниці.
- Укрзалізниця додала 12 нових рейсів і оновила графік руху потягів на літо. Оновлений графік запрацює з 28 червня, однак продаж квитків стартує від 9 червня.