Уночі дрони знову атакували Москву

Влада міста запевняє, що їх збили.

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Уночі 17 червня Росію, зокрема Москву, знову атакували безпілотники. Мер столиці країни-агресора Сєрґєй Собянін у соцмережах заявив, що ППО нібито збила 18 дронів. На місці падіння уламків працюють їхні фахівці.

Крім того, обмежували роботу кількох аеропортів. Російський "Интерфакс" пише, що йдеться про аеропорти Калуги, Сочі.

Деталі атаки поки невідомі.