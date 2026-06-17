Уночі дрони знову атакували Москву

Уночі 17 червня Росію, зокрема Москву, знову атакували безпілотники. Мер столиці країни-агресора Сєрґєй Собянін у соцмережах заявив, що ППО нібито збила 18 дронів. На місці падіння уламків працюють їхні фахівці.
Крім того, обмежували роботу кількох аеропортів. Російський "Интерфакс" пише, що йдеться про аеропорти Калуги, Сочі.
Деталі атаки поки невідомі.
- Учора дрони завдали масованого удару по російських нафтових об'єктах. Вдарили й по Московському нафтопереробному заводу. Пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.
- Цього року українські далекобійні спроможності розвинулися достатньо для ударів по віддалених російських регіонах, як то Петербурзька область, та для систематичного пробиття протиповітряної оборони російської столиці.