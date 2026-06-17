На Херсонщині за добу росіяни вбили двох людей і поранили 11

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

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За минулу добу в Херсонській області через російську агресію загинули дві людини, ще 11 - дістали поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Чарівне, Петропавлівка, Тараса Шевченка, Нова Кам'янка, Урожайне, Вірівка, Чорнобаївка, Посад-Покровське, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Розлив, Дудчани, Новокаїри, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Благовіщенське, Садове, Микільське, Приозерне, Чайчине, Янтарне, Високе, Червоне, Костирка, Гаврилівка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Понятівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

Окупанти понівечили газопровід, фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.