Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн графік відкриття наступних кластерів для України

Обговорили також реалізацію фінансового пакета підтримки та посилення санкції проти Росії.

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Обговорили, зокрема, графік відкриття наступних п’яти кластерів і подальші кроки на шляху європейської інтеграції України.

А також реалізацію фінансового пакета підтримки та підготовку до надання першого траншу та посилення санкцій проти Росії.

"Поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни", - заявив Зеленський.