На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн графік відкриття наступних кластерів для України

Обговорили також реалізацію фінансового пакета підтримки та посилення санкції проти Росії.

Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн графік відкриття наступних кластерів для України
Антоніо Кошта, Володимир Зеленський, Урсула Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Обговорили, зокрема, графік відкриття наступних п’яти кластерів і подальші кроки на шляху європейської інтеграції України.

А також реалізацію фінансового пакета підтримки та підготовку до надання першого траншу та посилення санкцій проти Росії. 

"Поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни", - заявив Зеленський.

  • Володимир Зеленський заявив про підтримку з боку лідерів та президентів країн ЄС в тому, що Росія має негайно припинити агресію та якнайшвидше укласти мирну угоду.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies