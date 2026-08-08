Ще зовсім недавно людству здавалося, що вода — це ресурс, якого завжди буде достатньо. Альпи, великі європейські річки, тисячі озер, льодовики — усе це створювало ілюзію невичерпності. Але XXI століття руйнує цю ілюзію швидше, ніж ми могли уявити.

«XX століття стало століттям нафти. XXI століття стане століттям води. І переможуть ті держави, які навчаться берегти її за допомогою науки».

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Фото: EPA/UPG Висохла частини русла річки Муга у провінції Жирона, серпень 2023 року

Останні роки стали серйозним попередженням для всієї Європи. Франція переживає рекордні хвилі спеки та тривалі періоди дефіциту опадів. Італія знову стикається з критичним обмілінням річки По. Низькі рівні Рейну впливають на судноплавство та промисловість Німеччини. У Румунії Дунай дедалі частіше створює виклики для транспорту, енергетики та аграрного виробництва. Іспанія вже багато років живе в умовах хронічної посухи. Навіть Швейцарія, яку світ звик сприймати як символ чистої води та льодовиків, змушена дедалі уважніше ставитися до збереження своїх водних ресурсів.

Це вже не окремі погодні аномалії. Це нова кліматична реальність.

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Найнебезпечніше навіть не підвищення температури. Найнебезпечніше — поступова втрата прісної води. Саме вода стає стратегічним ресурсом XXI століття, від якого залежатимуть продовольча безпека, економічний розвиток, здоров’я людей, екологічна стійкість і майбутнє держав.

Ми досі боремося з наслідками

Людство навчилося реагувати на кризу. Коли міліють річки — ми будуємо нові водосховища. Коли не вистачає води — буримо нові свердловини. Коли приходить посуха — розширюємо системи зрошення. Коли фермери втрачають урожай — компенсуємо збитки.

Усе це необхідно. Але це боротьба з наслідками. Ми лікуємо симптоми, майже не торкаючись причин.

Протягом десятиліть головним критерієм успішності сільського господарства була врожайність. Проте світ змінився. Сьогодні дедалі важливішим стає зовсім інше питання:

Скільки води було використано для отримання цього врожаю?

Саме вода стає новою світовою валютою. Кожен літр, який вдалося зберегти без втрати продуктивності, має стратегічну цінність. Якщо одна й та сама кількість продукції виробляється, використовуючи значно менше води, виграє не лише фермер. Виграють річки, ґрунти, економіка і суспільство.

Наука повинна випереджати кризу

Я переконаний, що головне призначення науки — не лише ліквідовувати наслідки проблем, а й попереджати їх виникнення.

Ми повинні перестати запитувати:

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«Де знайти більше води?»

І почати ставити інше питання: «Як зробити так, щоб кожна крапля води працювала максимально ефективно?»

Саме ця зміна мислення стане основою нової аграрної революції.

Майбутнє належить не тим країнам, які споживатимуть більше природних ресурсів. Майбутнє належить тим, хто навчиться використовувати їх розумніше.

Америка знову робить ставку на науку.

Історія неодноразово доводила, що найбільші технологічні прориви відбуваються тоді, коли держава інвестує у фундаментальну науку: космічна програма, інтернет, GPS, біотехнології, штучний інтелект.

Сьогодні Сполучені Штати Америки демонструють ще один приклад такого підходу.

Ініційована Президентом США Дональдом Дж. Трампом стратегія Make America Healthy Again (MAHA) поєднує питання здоров’я людини, якості харчування, здоров’я ґрунтів, ефективного використання природних ресурсів і розвитку сучасного сільського господарства.

Важливу роль у реалізації цього підходу відіграє Міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який послідовно наголошує на необхідності використання науки для вирішення проблем громадського здоров’я, якості довкілля та продовольчої безпеки.

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У взаємодії HHS, USDA та EPA формується міжвідомчий підхід, у якому медицина, аграрна наука, екологія та інновації розглядаються як єдина система. Важливим елементом цієї політики став Executive Order №14414, спрямований на підтримку регенеративного сільського господарства, наукових досліджень, інновацій та зміцнення стійкості американського аграрного сектору.

На мою думку, головною цінністю цього підходу є усвідомлення того, що майбутнє продовольчої безпеки неможливе без науки.

Наукова платформа нового покоління

Саме пошук відповіді на питання ефективного використання води став основою багаторічної наукової роботи, результатом якої стала наукова платформа нового покоління.

В її основі лежить унікальна технологія отримання та концентрації природних біологічно активних гумінових комплексів із природної органічної сировини.

Її мета — не створення чергового аграрного продукту, а використання природних механізмів взаємодії між ґрунтом, кореневою системою та рослиною для підвищення ефективності використання води, поліпшення властивостей ґрунту та підвищення стійкості агросистем до кліматичних стресів.

Технологія базується на природній сировині, доступній у багатьох регіонах світу, що відкриває можливість її локального виробництва та широкого міжнародного масштабування.

За результатами виробничих випробувань розробника ця наукова платформа демонструвала можливість скорочення потреби у поливній воді до 30% за відповідних агротехнологічних умов, одночасно сприяючи покращенню фізико-хімічних властивостей ґрунту, розвитку кореневої системи та підвищенню стійкості рослин до посухи. Масштаб ефекту залежить від культури, типу ґрунту, кліматичних умов і технології вирощування та потребує подальшого підтвердження незалежними дослідженнями.

Сьогодні технологія захищена міжнародним патентним портфелем, який охоплює 42 патентні території.

Її найбільшою цінністю є не патентний захист сам по собі.

Найважливіше — вона пропонує практичний шлях до раціонального використання найціннішого ресурсу сучасності — води.

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Саме тому Сполучені Штати розглядаються як пріоритетна територія для її практичного впровадження, а Польща — як перспективний європейський центр подальшого масштабування.

Наука — єдина мова майбутнього

Кліматичні зміни не визнають державних кордонів.

Вода не поділяє людей за мовою, національністю чи політичними поглядами. Тому відповідь на ці виклики також повинна бути універсальною. Її мовою може бути лише наука.

Саме наука здатна об’єднати університети, наукові центри, держави, міжнародні організації та бізнес навколо спільної мети — збереження життя на Землі.

Можливо, через кілька десятиліть історики назвуть XXI століття не століттям штучного інтелекту.

Вони назвуть його століттям води.

І тоді головним критерієм цінності будь-якого наукового відкриття стане не кількість патентів, не кількість публікацій і навіть не економічний ефект.

Головним питанням буде інше:

Чи допомогло це відкриття зберегти життя?

Чи допомогло воно зберегти воду?

Чи зробило ґрунти здоровішими?

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Чи дозволило виробляти більше продовольства, використовуючи менше природних ресурсів?

Я переконаний, що саме ці критерії визначатимуть справжню цінність науки XXI століття.

Майбутнє людства народжується не лише в кабінетах політиків. Воно народжується в лабораторіях. На дослідних полях. У наукових центрах.

Там, де знання перетворюються на рішення, здатні змінити світ.

І якщо наука допоможе людству навчитися берегти воду, вона збереже не лише врожаї.

Вона збереже майбутнє цивілізації.

Ця стаття є запрошенням до міжнародного діалогу між ученими, аграріями, інженерами, екологами, політиками та бізнесом. Кліматична криза не має кордонів. Саме тому відповіді на неї повинні народжуватися у співпраці, спираючись на науку, відповідальність і прагнення залишити наступним поколінням світ, придатний для життя.