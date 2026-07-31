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Через посуху вода в Рейні на території Нідерландів опустилась до найнижчої позначки в історії

У Європі спека буквально осушує найбільші річки.

Через посуху вода в Рейні на території Нідерландів опустилась до найнижчої позначки в історії
Мілина на Рейні
Фото: NU.nl

Нідерландське управління водних ресурсів заявило про рекордно низький рівень води у Рейні на території країни за увесь час ведення спостережень.

Як пише NU.nl, заміри проводилися традиційно у місті Лобіт, що поблизу кордону Нідерландів з Німеччиною у місці, де Рейн заходить на територію королівства. Попередню найнижчу позначку було перевершено на один сантиметр. І це не межа - за прогнозами, рівень опуститься ще нижче, адже нині річка несе з Німеччини удвічі менше води, ніж зазвичай в цю пору року.

Причиною є посуха в Європі, до якої призвели періоди аномальної спеки. Інші ріки континенту теж рекордно осушуються - Дунай настільки обмілів, що Румунії довелося вимикати один із блоків атомної електростанції.

Влада Нідерландів запевняє, що наразі вжиття заходів щодо падіння рівня води в Рейні не потрібне. 60% прісної води країни отримує з підземних джерел. Попри це, деякі регіони вже запровадили режим економії води. Шлюзи довше залишають закритими, що заважає судноплавству, а воду з каналів заборонили використовувати для зрошення полів.

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