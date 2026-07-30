Туск: Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до систем Patriot

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність розглянути можливість надання Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він повідомив на пресконференції у Люблінському воєводстві, де впала ракета, передає «Укрінформ».

Очільник польського уряду зазначив, що обговорить це питання з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем. За словами Туска, напередодні він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити ситуацію на фронті. Туск наголосив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для результату всієї війни.

Також польський прем'єр зауважив, що жодна країна у світі, включно з США, Ізраїлем чи державами Європи, не має стовідсотково захищеного неба. Водночас він підкреслив, що уряд повністю підтримує дії своїх військових під час реагування на подібні загрози, та додав, що наразі немає підстав вважати Польщу ціллю цієї ракети.