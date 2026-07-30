Туск: Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до систем Patriot

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність розглянути можливість надання Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це він повідомив на пресконференції у Люблінському воєводстві, де впала ракета, передає «Укрінформ».
Очільник польського уряду зазначив, що обговорить це питання з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем. За словами Туска, напередодні він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити ситуацію на фронті. Туск наголосив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для результату всієї війни.
Також польський прем'єр зауважив, що жодна країна у світі, включно з США, Ізраїлем чи державами Європи, не має стовідсотково захищеного неба. Водночас він підкреслив, що уряд повністю підтримує дії своїх військових під час реагування на подібні загрози, та додав, що наразі немає підстав вважати Польщу ціллю цієї ракети.
- Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у ніч на 30 липня системи розвідки зафіксували активність російської стратегічної авіації. Польща підвищила готовність сил ППО, зокрема підняла чергові винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного спостереження.
- Радари зафіксували кілька десятків ракет над Заходом України. Одна з них наблизилася до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінила напрямок і повернула на схід. Близько 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.
- Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
- Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Це сталось, якби вона продовжила свій політ, заявив згодом Туск.
- Глава українського МЗС Андрій Сибіга у розмові з польським міністром оброни закликав посилити повітряний щит України.