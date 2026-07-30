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У порту Єгипту іранський безпілотник атакував американський газовоз

Внаслідок вибуху загорілися два судна, включаючи американський танкер для зберігання газу.

У порту Єгипту іранський безпілотник атакував американський газовоз
Фото: З відкритих джерел

У єгипетському порту Дамієтта в Середземному морі внаслідок удару безпілотника зайнялася пожежа на газовозі, що належить американській компанії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. 

Видання зазначає, що цей удар, про який не заявила жодна країна чи група, служить попередженням про те, що Суецький канал може бути небезпечною альтернативою для експорту нафти.

Внаслідок вибуху загорілися два судна, включаючи американський танкер для зберігання газу. Влада Єгипту наголосила, що це перший випадок атаки на країну під час нинішньої війни з Іраном та нова загроза життєво важливому енергетичному коридору.

Єгипетський кабінет міністрів заявив, що пожежу в порту Дам'єтта, де розташований ключовий центр зрідженого природного газу, було взято під контроль, про жертв не повідомлялося.

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