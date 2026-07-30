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Австралійський регулятор подав до суду на Telegram через невидалений жорстокий контент

Застосунок можуть оштрафувати на 38 млн доларів. 

Австралійський регулятор подав до суду на Telegram через невидалений жорстокий контент
Фото: EPA\UPG

Австралійський регулятор у сфері онлайн-безпеки подав судовий позов проти месенджера Telegram, заявивши, що платформа не видалила екстремістський контент, зокрема відеозаписи масових убивств, скоєних прихильниками ідеології переваги білої раси в Баффало, штат Нью-Йорк, та новозеландському місті Крайстчерч, а також відео обезголовлень, здійснених угрупованням «Ісламська держава».

Про це пише АР

Застосунок може бути оштрафований на суму до 54,6 мільйона австралійських доларів (38 мільйонів доларів США), якщо Федеральний суд Австралії визнає його винним у «ймовірній нездатності виявляти та видаляти матеріали, що пропагують тероризм», заявила в четвер комісарка з питань електронної безпеки Джулі Інман Ґрант.

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Цивільний позов стане перевіркою австралійського закону 2021 року, який зобов’язує технологічні платформи вживати заходів, щоб не допускати поширення у своїх мережах незаконних матеріалів і контенту, що пропагує тероризм.

Австралійський регулятор висловлює претензії щодо контенту, яким користувачі обмінюються в групових чатах, що можуть налічувати до 200 учасників, а також у каналах із необмеженим охопленням.

Злочини, на які посилається Інман Ґрант, були ідеологічно мотивованими масовими вбивствами, скоєними для онлайн-аудиторії.  Наприклад, у 2022 році в Баффало американський прихильник ідеології переваги білої раси транслював у прямому ефірі на платформі Twitch частину стрілянини в супермаркеті, під час якої вбив 10 темношкірих людей. 

Канали Telegram, створені після цього та інших злочинів, мотивованих ненавистю, наповнилися користувачами, які схвалювали дії вбивць і поширювали відеозаписи та інші матеріали, пов’язані з масовими вбивствами. У позові австралійського регулятора, поданому до федерального суду в середу, зазначається, що необмежене охоплення каналів Telegram означає, що застосунок має нести відповідальність за видалення шкідливих матеріалів.

Telegram заперечив звинувачення, там заявили, що оскаржуватимуть це у суді. 

У заяві месенджера йдеться, що «масштабні зусилля платформи з протидії тероризму добре задокументовані». Також компанія додала посилання на оприлюднену статистику щодо заблокованого контенту та каналів. Згідно з цими даними, від початку року платформа заблокувала понад 150 тисяч «спільнот, пов’язаних із тероризмом».

Інман Ґрант повідомила, що австралійський регулятор eSafety почав закликати Telegram дотримуватися власних правил у березні 2024 року, однак протягом кількох місяців платформа не реагувала.

За словами австралійської посадовиці, ситуація змінилася після того, як у серпні 2024 року у Франції заарештували російського мільярдера, засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова. Його затримали через звинувачення в тому, що його платформу використовували для незаконної діяльності, зокрема торгівлі наркотиками та поширення зображень сексуального насильства над дітьми. Після чотирьох днів допитів його звільнили під заставу в розмірі 5 мільйонів євро.

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