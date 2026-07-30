Австралійський регулятор подав до суду на Telegram через невидалений жорстокий контент

Австралійський регулятор у сфері онлайн-безпеки подав судовий позов проти месенджера Telegram, заявивши, що платформа не видалила екстремістський контент, зокрема відеозаписи масових убивств, скоєних прихильниками ідеології переваги білої раси в Баффало, штат Нью-Йорк, та новозеландському місті Крайстчерч, а також відео обезголовлень, здійснених угрупованням «Ісламська держава».
Застосунок може бути оштрафований на суму до 54,6 мільйона австралійських доларів (38 мільйонів доларів США), якщо Федеральний суд Австралії визнає його винним у «ймовірній нездатності виявляти та видаляти матеріали, що пропагують тероризм», заявила в четвер комісарка з питань електронної безпеки Джулі Інман Ґрант.
Цивільний позов стане перевіркою австралійського закону 2021 року, який зобов’язує технологічні платформи вживати заходів, щоб не допускати поширення у своїх мережах незаконних матеріалів і контенту, що пропагує тероризм.
Австралійський регулятор висловлює претензії щодо контенту, яким користувачі обмінюються в групових чатах, що можуть налічувати до 200 учасників, а також у каналах із необмеженим охопленням.
Злочини, на які посилається Інман Ґрант, були ідеологічно мотивованими масовими вбивствами, скоєними для онлайн-аудиторії. Наприклад, у 2022 році в Баффало американський прихильник ідеології переваги білої раси транслював у прямому ефірі на платформі Twitch частину стрілянини в супермаркеті, під час якої вбив 10 темношкірих людей.
Канали Telegram, створені після цього та інших злочинів, мотивованих ненавистю, наповнилися користувачами, які схвалювали дії вбивць і поширювали відеозаписи та інші матеріали, пов’язані з масовими вбивствами. У позові австралійського регулятора, поданому до федерального суду в середу, зазначається, що необмежене охоплення каналів Telegram означає, що застосунок має нести відповідальність за видалення шкідливих матеріалів.
Telegram заперечив звинувачення, там заявили, що оскаржуватимуть це у суді.
У заяві месенджера йдеться, що «масштабні зусилля платформи з протидії тероризму добре задокументовані». Також компанія додала посилання на оприлюднену статистику щодо заблокованого контенту та каналів. Згідно з цими даними, від початку року платформа заблокувала понад 150 тисяч «спільнот, пов’язаних із тероризмом».
Інман Ґрант повідомила, що австралійський регулятор eSafety почав закликати Telegram дотримуватися власних правил у березні 2024 року, однак протягом кількох місяців платформа не реагувала.
За словами австралійської посадовиці, ситуація змінилася після того, як у серпні 2024 року у Франції заарештували російського мільярдера, засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова. Його затримали через звинувачення в тому, що його платформу використовували для незаконної діяльності, зокрема торгівлі наркотиками та поширення зображень сексуального насильства над дітьми. Після чотирьох днів допитів його звільнили під заставу в розмірі 5 мільйонів євро.