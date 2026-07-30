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Нетаньягу повідомив Трампу про бажання Ізраїлю відмовитися від американської допомоги

Перехід до оборонної самостійності триватиме 10 років.

Нетаньягу повідомив Трампу про бажання Ізраїлю відмовитися від американської допомоги
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Сполучених Штатів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на зустрічі з Дональдом Трампом висловив намір домогтися скорочення до нуля американської військової підтримки для його країни.

Як пише Axios, Ізраїль прагне упродовж 10 років перейти на повну оборонну незалежність від США, виробляючи усе необхідне для війська самостійно. 

У Білому домі загалом підтримали цю ідею, але наголосили, що сам Нетаньягу має публічно вести кампанію щодо скорочення допомоги. Інакше в адміністрації Трампа побоюються реакції республіканців, які можуть звинуватити президента у відсутності чіткої проізраїльської позиції.

Під час розмови Нетаньягу та Трамп розглянули можливі сценарії завершення війни з Іраном, а прем'єр заявив президенту, що не вірить у підписання угоди з ісламською республікою. При цьому у Єрусалимі вважають, що економічний тиск на Тегеран посилюється, а невдоволення населення зростає.

Також Нетаньягу продемонстрував Трампу мапи Сирії з вказівкою на те, що Туреччина контролює більшу територію, ніж Ізраїль, і уряд збирається зберегти присутність ізраїльських військ у буферній зоні на півдні. 

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