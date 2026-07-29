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Стубб: Війна дедалі більше розвивається на користь України, а нові санкції посилять цей процес

Президент Фінляндії закликав міжнародну спільноту посилювати тиск проти РФ.

Стубб: Війна дедалі більше розвивається на користь України, а нові санкції посилять цей процес
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перебіг війни останнім часом змінюється на користь України, а нові санкції США та ЄС мають посилити цей процес.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Стубба, він обговорив ситуацію в Україні та Росії з президентом Володимиром Зеленським, а також американськими сенаторами.

Президент Фінляндії зазначив, що законопроєкт про новий пакет санкцій, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, просувається в Сенаті США за потужної двопартійної підтримки.

"Напрямок війни вже деякий час змінюється на користь України. Цей пакет санкцій разом із 21-м пакетом санкцій ЄС посилить цей розвиток. Мир через силу", – наголосив Стубб.

Він підкреслив, що міжнародна спільнота має й надалі посилювати тиск на Росію, одночасно працюючи над досягненням припинення вогню та встановленням справедливого й тривалого миру.

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