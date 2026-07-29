США запровадили нові санкції проти Ірану через "страхування" суден в Ормузькій протоці

Під санкції потрапили кілька суден, які перевозили іранську нафту.

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Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Ірану, звинувативши його у створенні схеми вимагання грошей із комерційних суден, які проходять через Ормузьку протоку. Отримані кошти імовірно використовувалися для фінансування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Під санкції потрапили іранські компанії Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority.

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За інформацією Мінфіну США, вони змушували судновласників купувати так зване страхування для проходу Ормузькою протокою, яке мало покривати ризики, створені самим Іраном.

У Мінфіні США також зазначили, що одна з компаній приймала оплату в криптовалюті, що допомагало обходити міжнародні санкції.

Крім того, під обмеження потрапили кілька суден, які перевозили іранську нафту та нафтохімічну продукцію.

Американські санкції передбачають блокування активів підсанкційних осіб та забороняють громадянам і компаніям США здійснювати з ними будь-які фінансові чи комерційні операції.