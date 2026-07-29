Лісова пожежа другий день вирує на грецькому острові Парос

Dигоріли пагорб Апіанес і великі площі вздовж дороги до монастиря Святих Теодорів.

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На грецькому острові Парос другий день вирує лісова пожежа, повідомляють Euronews.

Пожежники борються з кількома осередками на південній та південно-східній стороні одного з найпопулярніших курортних островів Греції.

Операцію значно посилили сьогодні зранку, після того, як пожежа знову спалахнула вночі. Влада видала накази про евакуацію мешканців та туристів з території.

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Владу найбільше непокоїть сильний північний вітер – він заважає наземним бригадам і розносить палаючі уламки на великі відстані, спричиняючи нові осередки.

Пожежа спалахнула у вівторок опівдні в районі Кампі, поблизу сміттєзвалища. Спочатку горіло сміття та низька рослинність. Потім вогонь швидко поширився сухою травою, сільгоспугіддями та важкодоступною місцевістю.

До вечора вівторка пожежу переважно локалізували, однак коли на ніч припинили гасіння з повітря, вогонь спалахнув знову.

Згідно з останніми даними Пожежної служби, в операції беруть участь 66 рятувальників, залучено 16 пожежних машин. Два літаки та п’ять гелікоптерів працюють з повітря, один з них використовується для координації сил.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що вигоріли пагорб Апіанес і великі площі вздовж дороги до монастиря Святих Теодорів. Через пожежу більша частина півдня Пароса залишилася без світла.