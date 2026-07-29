Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСвіт

Зеленський ушанував пам'ять сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні

Президент України відвідав спеціальну меморіальну службу.

Зеленський ушанував пам'ять сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні
Меморіальна служба у Вашингтоні
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський узяв участь у спеціальній меморіальній службі на честь американського сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні. Про це повідомили в соцмережах глави держави.

Зеленський наголосив, найкращим вшануванням пам'яті сенатора стане продовження підтримки України та посилення тиску на Росію.

Президент зазначив, що востаннє бачився із Гремом під час його нещодавнього візиту до Києва. Це була остання закордонна поїздка американського політика.

«Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію. Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю», – написав президент.

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Зеленський наголосив, що не можна дозволити Росії затягувати війну. Він висловив переконання, що Сполучені Штати мають усі необхідні інструменти для цього. Також Зеленський подякував членам Конгресу та Сенату США за підтримку України й особливо висловив вдячність Ліндсі Грему за його послідовну позицію на користь України.

Смерть Ліндсі Грема

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies