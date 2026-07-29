Президент Володимир Зеленський узяв участь у спеціальній меморіальній службі на честь американського сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні. Про це повідомили в соцмережах глави держави.
Зеленський наголосив, найкращим вшануванням пам'яті сенатора стане продовження підтримки України та посилення тиску на Росію.
Президент зазначив, що востаннє бачився із Гремом під час його нещодавнього візиту до Києва. Це була остання закордонна поїздка американського політика.
«Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію. Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю», – написав президент.
Зеленський наголосив, що не можна дозволити Росії затягувати війну. Він висловив переконання, що Сполучені Штати мають усі необхідні інструменти для цього. Також Зеленський подякував членам Конгресу та Сенату США за підтримку України й особливо висловив вдячність Ліндсі Грему за його послідовну позицію на користь України.
Смерть Ліндсі Грема
- Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері 11 липня. У повідомленні зазначається, що політик помер після "короткотривалої та раптової хвороби".
- Президент США Дональд Трамп наказав приспустити американські прапори у зв'язку зі смертю політика на всій території США. Глава Білого дому зазначив, що Грем був "одним із найвидатніших людей і сенаторів", яких він знав.