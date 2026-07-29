Президент Володимир Зеленський узяв участь у спеціальній меморіальній службі на честь американського сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні. Про це повідомили в соцмережах глави держави.

Зеленський наголосив, найкращим вшануванням пам'яті сенатора стане продовження підтримки України та посилення тиску на Росію.

Президент зазначив, що востаннє бачився із Гремом під час його нещодавнього візиту до Києва. Це була остання закордонна поїздка американського політика.

«Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію. Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю», – написав президент.

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Зеленський наголосив, що не можна дозволити Росії затягувати війну. Він висловив переконання, що Сполучені Штати мають усі необхідні інструменти для цього. Також Зеленський подякував членам Конгресу та Сенату США за підтримку України й особливо висловив вдячність Ліндсі Грему за його послідовну позицію на користь України.

Смерть Ліндсі Грема