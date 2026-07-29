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Кейко Фухіморі склала присягу як президентка Перу

За останнє десятиліття в Перу було дев'ять президентів, і лише троє були обрані всенародним голосуванням. 

Кейко Фухіморі склала присягу як президентка Перу
Кейко Фухіморі склала присягу як президентка Перу
Фото: EPA/UPG

Лідерка консерваторів Кейко Фухіморі склала присягу як президентка Перу після перемоги на червневих виборах з невеликою перевагою у 50 тисяч голосів.

Про це повідомляють Euronews.

Фухіморі стала першою жінкою-главою країни.

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51-річна очільниця партії “Народна сила”, батько якої Альберто Фухіморі керував Перу з 1990 по 2000 рік, вступає на посаду, обіцяючи відновити політичну стабільність, боротися зі зростанням злочинності та відродити економічне зростання.

За останнє десятиліття в Перу було дев'ять президентів, і лише троє були обрані всенародним голосуванням. Інші вступили на посаду після того, як їхні попередники пішли у відставку або були усунені Конгресом, часто на тлі корупційних скандалів.

Фухіморі вступає на посаду за потужної підтримки Конгресу. Її партія “Народна сила” зі союзниками контролюють половину місць у новоствореному Сенаті, що ускладнює для законодавців усунення президента.

У центрі передвиборчої кампанії Фухіморі була боротьба зі зростанням організованої злочинності та здирництва. Вона обіцяла жорстку політику, зокрема збудувати мегав'язницю за зразком сальвадорського комплексу “Cecot” і дозволити суддям приховувати свої дані під час кримінальних процесів із міркувань безпеки.

Нова президентка також пообіцяла збільшити інвестиції в інфраструктуру, полегшивши державним установам партнерство з приватними інвесторами.

Лідери опозиції закликали адміністрацію Фухіморі скасувати закони, прийняті попереднім Конгресом, які, на думку критиків, послабили зусилля щодо боротьби з організованою злочинністю.

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