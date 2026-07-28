ЄС затримує оприлюднення супутникових знімків Близького Сходу через війну між США й Іраном

Це рішення схвалили міністри закордонних справ усіх 27 країн ЄС ще 13 липня.

ЄС підтвердив, що навмисно затримує публікацію супутникових знімків Близького Сходу через війну між США й Іраном, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Рішення про добову затримку оприлюднення даних із супутників Copernicus Sentinel-1 та Sentinel-2 схвалили міністри закордонних справ усіх 27 країн ЄС ще 13 липня.

У Єврокомісії пояснюють, що пішли на такий крок для зменшення ризиків для безпеки і захисту європейських інтересів. Це рішення стало винятком із загальних правил системи Copernicus, яка зазвичай безкоштовно і відкрито ділиться даними спостережень, а технічна затримка публікації зазвичай складає лише кілька годин.

Брюссель ухвалив це рішення на підставі дипломатичного запиту від США, який надійшов у травні. Водночас у Єврокомісії та Агентстві ЄС з космічної програми не відповіли на запитання, чи це перший подібний випадок обмеження доступу до супутникових знімків.