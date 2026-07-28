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ЄС затримує оприлюднення супутникових знімків Близького Сходу через війну між США й Іраном

Це рішення схвалили міністри закордонних справ усіх 27 країн ЄС ще 13 липня.

ЄС затримує оприлюднення супутникових знімків Близького Сходу через війну між США й Іраном
Ілюстративне фото
Фото: Iceye

ЄС підтвердив, що навмисно затримує публікацію супутникових знімків Близького Сходу через війну між США й Іраном, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Рішення про добову затримку оприлюднення даних із супутників Copernicus Sentinel-1 та Sentinel-2 схвалили міністри закордонних справ усіх 27 країн ЄС ще 13 липня. 

У Єврокомісії пояснюють, що пішли на такий крок для зменшення ризиків для безпеки і захисту європейських інтересів. Це рішення стало винятком із загальних правил системи Copernicus, яка зазвичай безкоштовно і відкрито ділиться даними спостережень, а технічна затримка публікації зазвичай складає лише кілька годин.

Брюссель ухвалив це рішення на підставі дипломатичного запиту від США, який надійшов у травні. Водночас у Єврокомісії та Агентстві ЄС з космічної програми не відповіли на запитання, чи це перший подібний випадок обмеження доступу до супутникових знімків.

  • Після 13 ночей безперервних авіаударів президент США Дональд Трамп ухвалив рішення поставити військову кампанію на паузу. 
  • У відповідь Тегеран заявив, що також призупинить власні атаки на період дії американської паузи.
  • Згодом Іран заявив, що не звертався до Штатів із проханням відновити переговори та продовжує контролювати Ормузьку протоку. 
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