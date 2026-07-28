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У Польщі розслідують справу за участі керівника фірми, який вилаяв і пригрозив робітникам із України

Тепер його звільнили з роботи, а компанія висловила жаль з приводу інциденту.

У Польщі розслідують справу за участі керівника фірми, який вилаяв і пригрозив робітникам із України
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Поліція у Польщі розслідує інцидент за участі посадовця однієї з фірм і двох українців.

У соціальних мережах з’явилося відео з будівництва у передмісті Кракова, де чоловік у касці і захисному жилеті нецензурно висловлюється на адресу українських працівників, передає RMF24

Після цього він намагається силою відібрати телефон у робітника, який знімав скандал на відео.

Інцидент стався минулої п'ятниці в одному з ангарів біля міста Скавіни. На кадрах керівник вигукує образи на національному ґрунті, вживаючи вислови «бандерівцю», «на фронт» та згадуючи Путіна.

Наступного дня після інциденту двоє українських робітників звернулися до поліцейського відділку і подали заяву про погрози. Правоохоронці переглянули відеозапис і відкрили провадження за статтями про кримінальні погрози і дискримінацію за національною ознакою. Особу нападника вже встановили і готують матеріали для передачі до прокуратури, хоча чоловіка поки не затримали.

Компанія, на яку працював зловмисник, вже відреагувала на скандал і оприлюднила офіційну заяву. Керівництво фірми повідомило про негайне звільнення працівника і наголосило, що він більше не представляє їхні інтереси. У фірмі також висловили жаль через подію, підкреслили свою позицію нульової толерантності до будь-якого насильства і назвали дії колишнього співробітника його власною ініціативою.

  • Через посилення антиукраїнської риторики з боку правих сил у Польщі перед парламентськими виборами почастішали напади а українців, які там перебувають.
  • Так, днями стався напад на українську пару у Вроцлаві. Українців побили поляки через акцент, який нападники почули у магазині. 
  • Постраждала зазнала тяжких травм. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку. Зловмисників затримали.
  • Нещодавно рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій закликала президента, уряд і парламент Польщі протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Автори документа заявляють про радикалізацію суспільних настроїв, поширення дезінформації та мови ненависті щодо українців і наголошують, що це загрожує польсько-українським відносинам.
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