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На півдні Японії стався землетрус магнітудою 7,1. Поштовхи у префектурі Кумамото пошкодили будівлі, дороги та мости. Про це пише Reuters.

Влада ще оцінює масштаби руйнувань і кількість постраждалих.

«Ми вже отримали інформацію про травмованих людей. У деяких районах сталися відключення електроенергії та пожежі. Також є пошкодження доріг і мостів, а деякі будівлі обвалилися», – сказала прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі.

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За даними японського телеканалу NHK, одна з лікарень повідомила про понад 50 постраждалих. Також травмувалися пасажири швидкісного потяга.

На великих дорогах, зокрема на естакадах, з’явилися тріщини. Також зійшов з рейок вантажний потяг. Залізничне сполучення зупинили, а частину авіарейсів скасували.

Через загрозу повторних поштовхів понад 150 тисяч людей отримали рекомендації евакуюватися до спеціальних центрів. Японське метеорологічне агентство попередило мешканців, які найбільше відчули землетрус, про можливі сильні удари протягом наступного тижня та ризик зсувів.

Без електроенергії залишилися близько 40 тисяч будинків. Компанії Sony, Fujifilm та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company евакуювали працівників зі своїх підприємств у регіоні як запобіжний захід.

Оператори зв’язку повідомили про перебої в роботі мобільних мереж через відключення електроенергії та пошкодження ліній зв’язку.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Aerial footage from an NHK news broadcast shows severe damage to the Kyushu Expressway, where bridge sections appear to have shifted and separated at the expansion joints following the magnitude 7.1 earthquake in Kumamoto, Japan.



At least 50 people have been injured. pic.twitter.com/Tq3ADfOcR1 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

⚠️ JAPAN UPDATE: At least 50 injured have been hospitalized in Hikawa, Kumamoto, following the severe quake.



Aerial footage shows a factory chimney collapsing in Yatsushiro, while an explosion has been reported at the Aeon Mall Kumamoto.



地震 - Uki - Earthquake - JMA - Sismo pic.twitter.com/gHLo7eSjoH — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026