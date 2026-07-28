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Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1

Постраждали щонайменше 50 людей, пошкоджені будівлі, дороги та мости.

Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1
Землетрус в Японії
Фото: Japan Times

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 7,1. Поштовхи у префектурі Кумамото пошкодили будівлі, дороги та мости. Про це пише Reuters.

Влада ще оцінює масштаби руйнувань і кількість постраждалих.

«Ми вже отримали інформацію про травмованих людей. У деяких районах сталися відключення електроенергії та пожежі. Також є пошкодження доріг і мостів, а деякі будівлі обвалилися», – сказала прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі.

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За даними японського телеканалу NHK, одна з лікарень повідомила про понад 50 постраждалих. Також травмувалися пасажири швидкісного потяга.

На великих дорогах, зокрема на естакадах, з’явилися тріщини. Також зійшов з рейок вантажний потяг. Залізничне сполучення зупинили, а частину авіарейсів скасували.

Через загрозу повторних поштовхів понад 150 тисяч людей отримали рекомендації евакуюватися до спеціальних центрів. Японське метеорологічне агентство попередило мешканців, які найбільше відчули землетрус, про можливі сильні удари протягом наступного тижня та ризик зсувів.

Без електроенергії залишилися близько 40 тисяч будинків. Компанії Sony, Fujifilm та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company евакуювали працівників зі своїх підприємств у регіоні як запобіжний захід.

Оператори зв’язку повідомили про перебої в роботі мобільних мереж через відключення електроенергії та пошкодження ліній зв’язку.

  • Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу. Вона розташована в зоні Тихоокеанського «вогняного кільця», де регулярно відбуваються землетруси та виверження вулканів.
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