У боснійському Меджугор’ї, одному з найвідоміших місць католицького паломництва, невідомі осквернили статую Богородиці та підпалили церковний вівтар. Про це пише боснійське видання Dnevno.
Як повідомляють медіа, на Подбрдо – місці, де, за віруваннями паломників, із 1981 року з’являється Богородиця, невідомий облив чорною фарбою обличчя та руки статуї.
Також на постаменті з’явився напис із образами на адресу Богородиці та звинуваченнями в брехні.
Згодом невідомий підпалив зовнішній вівтар біля церкви святого Якова. На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як людина підходить до вівтаря з каністрою, обливає його рідиною та підпалює.
- Меджугор’є щороку відвідують мільйони паломників із різних країн світу, зокрема й з України. Інциденти стались лише за кілька днів до початку Міжнародного фестивалю Mladifest, який стартує тут 1 серпня.