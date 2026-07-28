Інцидент стався всього за кілька днів до початку міжнародного молодіжного фестивалю.

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У боснійському Меджугор’ї, одному з найвідоміших місць католицького паломництва, невідомі осквернили статую Богородиці та підпалили церковний вівтар. Про це пише боснійське видання Dnevno.

Як повідомляють медіа, на Подбрдо – місці, де, за віруваннями паломників, із 1981 року з’являється Богородиця, невідомий облив чорною фарбою обличчя та руки статуї.

Також на постаменті з’явився напис із образами на адресу Богородиці та звинуваченнями в брехні.

Згодом невідомий підпалив зовнішній вівтар біля церкви святого Якова. На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як людина підходить до вівтаря з каністрою, обливає його рідиною та підпалює.