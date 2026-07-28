Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
ГоловнаСвіт

У центрі паломництва – Меджугор’ї – вандали осквернили статую Богородиці та підпалили вівтар

Інцидент стався всього за кілька днів до початку міжнародного молодіжного фестивалю.

У центрі паломництва – Меджугор’ї – вандали осквернили статую Богородиці та підпалили вівтар
Вандали пошкодили статую Богородиці
Фото: La Luce di Maria

У боснійському Меджугор’ї, одному з найвідоміших місць католицького паломництва, невідомі осквернили статую Богородиці та підпалили церковний вівтар. Про це пише боснійське видання Dnevno.

Як повідомляють медіа, на Подбрдо – місці, де, за віруваннями паломників, із 1981 року з’являється Богородиця, невідомий облив чорною фарбою обличчя та руки статуї.

Також на постаменті з’явився напис із образами на адресу Богородиці та звинуваченнями в брехні.

Згодом невідомий підпалив зовнішній вівтар біля церкви святого Якова. На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як людина підходить до вівтаря з каністрою, обливає його рідиною та підпалює.

  • Меджугор’є щороку відвідують мільйони паломників із різних країн світу, зокрема й з України. Інциденти стались лише за кілька днів до початку Міжнародного фестивалю Mladifest, який стартує тут 1 серпня.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies