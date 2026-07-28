Росія та Північна Корея близькі до завершення будівництва першого автомобільного мосту, який безпосередньо з'єднає дві країни. Про це пише The Guardian.

Формально проєкт пояснюють розвитком торгівлі й туризму. Проте дослідники припускають, що міст насамперед матиме військове призначення.

The Guardian отримала дані розслідування української правозахисної організації Truth Hounds. У ньому мовиться, що міст через річку Туманган може стати новим логістичним маршрутом для військової техніки з КНДР в Росію.

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Переправа проходить поруч із чинним залізничним мостом, який досі був єдиним наземним сполученням між країнами. Північна Корея вже завершила свою частину будівництва, а Росія відстає від графіка, тому заплановане відкриття не відбулося.

Фото: The Guardian/ Planet Labs Автомобільний міст розташований поруч з залізничним

Міст має довжину близько 1 км і ширину 7 метрів, дві смуги руху і є частиною ширшого переходу довжиною 4,7 км, що включає під’їзні дороги.

У Truth Hounds вважають, що автомобільний маршрут складніше контролювати за допомогою супутникової розвідки. Вантажівки важче відстежувати, ніж залізничні вагони. Крім того, автомобільні перевезення не прив'язані до кількох залізничних вузлів.

Офіційно Москва заявляє, що міст має збільшити товарообіг, покращити логістику та сприяти розвитку прикордонних регіонів. Аналогічні заяви робить і державне медіа КНДР KCNA.

У КНДР та Росії кажуть, що будують міст для торгівлі та туризму

Проте заява про налагодження туризму та торгівлі викликає великі сумніви. За оцінкою Truth Hounds, будівництво коштувало понад 100 млн доларів. Водночас двостороння торгівля між КНДР і Росією у 2024 році становила лише 34 млн доларів. Туристичні потоки – також дуже обмежені.

На думку дослідників, міст може використовуватися для перекидання північнокорейських військових, будівельних бригад і посадовців до Росії. У зворотному напрямку можуть перевозити технології та інші ресурси.

Зазначимо, що будівництво мосту розпочалося після підписання Володимиром Путіним і Кім Чен Ином договору про стратегічне партнерство в червні 2024 року. Відтоді КНДР, за даними України та західних союзників, передавала Росії військових, артилерійські боєприпаси та балістичні ракети для війни проти України.

Контекст

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія значно поглиблює співпрацю з Північною Кореєю. За даними української розвідки, Москва хоче залучити ще 30 тисяч північнокорейських військових. Для їхнього прийому з червня готують інфраструктуру у Воронезькій області.