Уряд Австрії планує продовжити термін військової служби на тлі війни в Україні

Коаліційний уряд Австрії планує продовжити військову службу з шести до дев'яти місяців, щоб адаптуватися до безпекової ситуації, що змінилася через війну в Україні.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, збройні сили нейтральної Австрії протягом десятиліть виконували переважно роль сил цивільного захисту, а не для зупинки просування іноземних військ.

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Країна роками намагається зміцнити та краще оснастити свої збройні сили, які, за словами влади, не зможуть захистити батьківщину від серйозного нападу з боку зовнішньої сили.

«Умови безпеки докорінно змінилися за останні роки, місяці та тижні. Мрія про тривалий мир у Європі розбилася найпізніше з російською війною-агресією проти України», – заявив канцлер Крістіан Штокер на прес-конференції.

За його словами, з'явилися і нові загрози, включаючи гібридні атаки та кібервійну.

Австрійські хлопці та чоловіки зараз мають вибір, зазвичай приблизно у віці 18 років, між військовою службою та дев'ятимісячною цивільною альтернативою, під час якої вони зазвичай працюють у таких установах, як служба швидкої допомоги чи будинок для людей похилого віку.

Уряд заявив, що планує зробити можливим продовження так званої державної служби на два місяці на добровільній основі.

Також планується перейти на модель військової служби для резервістів, за якою призовники повинні пройти наступні навчання протягом 10 років після першої служби.

Однак для внесення цих змін потрібно буде ухвалити відповідне законодавство двома третинами голосів у парламенті. Переговори ще не розпочалися.