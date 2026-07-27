ЦПД: Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії

Після розголосу маркетплейс Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії, чим лише підтвердив, що його склади є військовими обʼєктами.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Військові товари з сайту не прибрали, а лише спробували зробити їх менш помітними. З каталогу зникли відповідні теги, але самі товари залишилися: їх розподілили по звичайних категоріях.
Для прикладу, бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі «Спорт», FPV-дрони й комплектуючі — серед техніки. За відповідними пошуковими запитами й надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори.
"Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини", - зазначили в ЦПД.
- За останній тиждень Сили оборони України цілеспрямовано працювали ударними БПЛА по складах Wildberries, оскільки реселер займається реалізацією товарів подвійного призначення. Експерти стверджують, що ці атаки можуть обмежено впливати на забезпечення російської армії, але відчутно збільшують для росіян ціну війни.