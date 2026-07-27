ЦПД: Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії

Після розголосу маркетплейс Wildberries не припинив продаж товарів для російської армії, чим лише підтвердив, що його склади є військовими обʼєктами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Військові товари з сайту не прибрали, а лише спробували зробити їх менш помітними. З каталогу зникли відповідні теги, але самі товари залишилися: їх розподілили по звичайних категоріях.

Для прикладу, бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі «Спорт», FPV-дрони й комплектуючі — серед техніки. За відповідними пошуковими запитами й надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори.

"Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини", - зазначили в ЦПД.