На Сумщині через російську атаку постраждали двоє дітей та жінка

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Російські війська атакували житловий сектор у Білопільській громаді Сумщини. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє дітей та їхня матір.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворожий дрон атакував житловий сектор у Білопільській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє маленьких дітей та їхня мати", – ідеться у повідомленні.

Їм надали необхідну медичну допомогу. Попередньо, поранення неважкі.

Родина не проживає у громаді, вони приїхали до рідних.