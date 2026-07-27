На Сумщині через російську атаку постраждали двоє дітей та жінка

Російські війська атакували житловий сектор у Білопільській громаді Сумщини. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє дітей та їхня матір.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворожий дрон атакував житловий сектор у Білопільській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє маленьких дітей та їхня мати", – ідеться у повідомленні.
Їм надали необхідну медичну допомогу. Попередньо, поранення неважкі.
Родина не проживає у громаді, вони приїхали до рідних.
- Упродовж минулої доби російські війська 129 разів атакували 34 населені пункти Сумщини. Поранені девʼятеро людей, зокрема 15-річна дівчина.