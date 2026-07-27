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На Донеччині з-під завалів будинків після авіаудару РФ деблокували тіла трьох загиблих

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару у селищі Біленьке.

На Донеччині з-під завалів будинків після авіаудару РФ деблокували тіла трьох загиблих
наслідки авіаудару по Донеччині
Фото: ДСНС України

У селищі Біленьке Донецької області рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару та деблокували з-під завалів тіла трьох загиблих. 

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними ДСНС, уночі російська авіація завдала удару трьома керованими авіабомбами по приватному житловому сектору селища Біленьке Донецької області. Боєприпаси влучили у два житлові будинки, в яких на той момент перебували люди.

Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривали близько 17 годин. Під час розбору завалів надзвичайники вилучили тіла трьох загиблих.

До ліквідації наслідків удару були залучені рятувальники та комунальні служби. Загалом вони розібрали 25 тонн зруйнованих будівельних конструкцій і ліквідували пожежі на площі 180 квадратних метрів.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.

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