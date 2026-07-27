Розвиток Сил оборони давно вийшов за межі класичної аеророзвідки — тепер дедалі більшу роль на землі відіграють безпілотні платформи. Вони працюють там, де кожна людина стає мішенню для ворожих тепловізорів та артилерії. У сучасній війні оператор НРК — це той, хто безпосередньо рятує життя особового складу на «нулі», замінюючи піхоту на найнебезпечніших ділянках. 1-й корпус НГУ «Азов» активно впроваджує наземні роботизовані комплекси у бойову практику, відкриваючи нові можливості для фахівців безпілотних систем.

Захист залізом: бойовий досвід полку «Пілум»

Останні звіти з передової підтверджують ефективність такого підходу. Зокрема, у липні 2026 року командування оприлюднило дані про роботу 41-го окремого полку безпілотних систем «Пілум».

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Застосування безпілотних наземних платформ у батальйоні «Карна» показало наступне:

Роботизовані комплекси повністю взяли на себе доставку боєкомплекту та продовольства в зонах щільної дії ворожого РЕБ;

Системи успішно здійснюють евакуацію поранених бійців під прикриттям димів та за умов постійної загрози ударних FPV-дронів;

Техніка після пошкоджень відновлюється інженерними групами й оперативно повертається в стрій;

Планування місій потребує детального аналізу маршрутів та постійного внесення коректив.

Детальніше про використання роботизованих комплексів на фронті можна дізнатися з публікацій на azov.army

Хто такий оператор НРК і чим він займається

Багато хто вважає, що оператор НРК це виключно технічний інженер високого класу. Насправді головне — це логіка, розуміння тактичної ситуації та базовий інтерес до техніки. Навіть без великого досвіду в безпілотних системах ви можете швидко опанувати цей напрямок.

Середня робоча зміна фахівця складається з таких обов'язків:

Безпосереднє дистанційне керування наземними платформами під час бойових та логістичних місій;

Контроль технічного стану, спорядження та підготовка платформи до виїзду;

Проведення базового обслуговування, очищення та оперативного ремонту обладнання разом із побратимами.

В «Азові» фахівці ніколи не діють поодинці. Кожен вихід — це командна робота, де оператор координує свої дії з аеророзвідкою, яка супроводжує наземний борт з повітря.

Як розпочати службу та пройти навчання в «Азові»

Вам не доведеться одразу виходити на складні бойові завдання. Кожен новобранець проходить комплексне навчання на оператора НРК. Тренування проходять під керівництвом досвідчених інструкторів, які мають сотні годин реального бойового управління за плечима.

Ми гарантуємо нашим бійцям:

Базове грошове забезпечення від 25 000 до 127 000 грн залежно від місця служби та характеру завдань;

Безкоштовне лікування, психологічний супровід та реабілітацію;

Постійний доступ до сучасних навчальних матеріалів і передового світового досвіду.

Помилки та застарілі підходи залишилися в минулому — «Азов» змінює хід подій на фронті завдяки технологіям та бережливому ставленню до людей. Щоб долучитися до підрозділу, заповнюйте анкету на нашому сайті та вказуйте в примітках, що претендуєте на вакансію оператора НРК.