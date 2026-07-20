Агенція оборонних закупівель ДОТ, станом на липень, законтрактувала понад 22 000 наземних роботизованих комплексів для Сил оборони, повідомили в Міністерстві оборони України.
Усі законтрактовані НРК – українського виробництва, абсолютна більшість із них – логістичні, зазначають в міністерстві. На другому місці інженерні, далі – бойові.
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“Тисячі роботів вже поставлені безпосередньо підрозділам. З них 2 069 – через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, де бойові підрозділи самостійно обирають необхідні засоби за бюджетні кошти. Вони доставлятимуть боєприпаси та харчування, евакуюватимуть поранених та полеглих, а також виконуватимуть розвідувально-ударні операції”, – пояснили в МОУ.
Контрактування наземних роботизованих платформ триває, кажуть у відомстві, до кінця року планують закупити “значно більше НРК”.
- З початку 2026 року постачання наземних роботизованих комплексів у підрозділи ЗСУ фактично зупинилося. Причина – законодавча колізія: після того як з 1 січня завершилась дія пільги на ПДВ для електромобілів, під неї автоматично потрапили й НРК, які до цього постачали за тією самою нормою. Повітряні та морські безпілотники мають окрему пільгу – для наземних її не передбачили.
- Про необхідність термінового врегулювання питання ще в лютому заявила Українська рада зброярів. Тоді ж відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, Державної податкової служби та Агенції оборонних закупівель – всі сторони підтримали зміни до Податкового кодексу. Проте норма досі застрягла на рівні профільного комітету Верховної Ради.
- 15 травня відбулася повторна зустріч. 19 травня відповідний законопроєкт з’явився на сайті Ради. 28 травня парламент підтримав документ
- Детальніше про те, що можуть НРК, та які їхні переваги та обмеження та детальніше про проблеми з постачанням – читайте далі у матеріалі LB.ua "НРК у центрі уваги. Що можуть ці дрони і чому їхнє постачання у 2026 році опинилося під питанням".