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Агенція оборонних закупівель ДОТ, станом на липень, законтрактувала понад 22 000 наземних роботизованих комплексів для Сил оборони, повідомили в Міністерстві оборони України.

Усі законтрактовані НРК – українського виробництва, абсолютна більшість із них – логістичні, зазначають в міністерстві. На другому місці інженерні, далі – бойові.

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“Тисячі роботів вже поставлені безпосередньо підрозділам. З них 2 069 – через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, де бойові підрозділи самостійно обирають необхідні засоби за бюджетні кошти. Вони доставлятимуть боєприпаси та харчування, евакуюватимуть поранених та полеглих, а також виконуватимуть розвідувально-ударні операції”, – пояснили в МОУ.

Контрактування наземних роботизованих платформ триває, кажуть у відомстві, до кінця року планують закупити “значно більше НРК”.