Міністр оборони зазначив, що НРК дедалі частіше використовують на найнебезпечніших ділянках фронту.

У червні підрозділи Сил оборони України за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) виконали понад 16,6 тисячі логістичних та евакуаційних місій. Це на 18,6% більше, ніж у травні, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, НРК дедалі частіше використовують на найнебезпечніших ділянках фронту. Вони доставляють боєприпаси та продовольство, евакуюють поранених військових і виконують логістичні завдання, зменшуючи ризики для особового складу.

Федоров зазначив, що за виконані місії підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та інші технології. За його словами, ця система дає змогу отримувати верифіковані дані про застосування НРК та швидше масштабувати ефективні рішення.

Міністр також повідомив, що Міністерство оборони цього року значно збільшило потребу та закупівлі наземних роботизованих комплексів. На 2026 рік Агенція оборонних закупівель уже законтрактувала понад 22 тисячі НРК, які поступово постачаються на фронт. Контрактування триває, і до кінця року планується закупити ще більше таких комплексів.

За словами Федорова, Україна продовжує нарощувати використання технологій на полі бою, щоб забезпечити військовим технологічну перевагу та зберегти їхні життя.