Ворог знову вдарив по маршрутці в центрі Херсона, є постраждалі (доповнено)

Сьогодні, 9 липня, ворог знову вдарив по маршрутці в центрі Херсона.

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у середмісті Херсона. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільних мешканців”, – написав посадовець.

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Доповнено. Кількість постраждалих зросла до восьми.

74-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Він перебуває під наглядом лікарів.

До лікарні доставили жінок віком 51, 38, 40 та 76 років. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох херсонок – ще й уламкові пораненя. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Також до лікарні доставили також 60-річного чоловіка, який постраждав через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні. Попередньо, він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Нині медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Раніше до лікарні доставили двох жінок, які постраждали через удар російського дрона по маршрутці у центрі Херсона. У херсонок віком 52 та 73 роки діагностували контузії, уламкові поранення кінцівок, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих – середнього ступеня тяжкості. Наразі вони отримують необхідну допомогу.