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Ворог знову вдарив по маршрутці в центрі Херсона, є постраждалі (доповнено)

Поранення отримали 8 людей. 

Ворог знову вдарив по маршрутці в центрі Херсона, є постраждалі (доповнено)
Ворог вдарив по маршрутці в центрі Херсона, 9 липня 2026
Фото: Телеграм / Олександр Прокудін

Сьогодні, 9 липня, ворог знову вдарив по маршрутці в центрі Херсона. 

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

“російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у середмісті Херсона. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільних мешканців”, – написав посадовець. 

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Доповнено. Кількість постраждалих зросла до восьми.

74-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Він перебуває під наглядом лікарів.  

До лікарні доставили жінок віком 51, 38, 40 та 76 років. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох херсонок – ще й уламкові пораненя. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Також до лікарні доставили також 60-річного чоловіка, який постраждав через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні. Попередньо, він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Нині медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Раніше до лікарні доставили двох жінок, які постраждали через удар російського дрона по маршрутці у центрі Херсона. У херсонок віком 52 та 73 роки діагностували контузії, уламкові поранення кінцівок, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих – середнього ступеня тяжкості. Наразі вони отримують необхідну допомогу.

  • Росіяни регулярно атакують цивільних у громадському та приватному транспорті в Херсоні. Зокрема, напередодні у Херсоні росіяни атакували дроном маршрутку, внаслідок чого є загибла та поранені.
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