Присутня. Етика незворотнього: нариси про нову антропологію відповідальності

Цей філософсько-есеїстичний текст Олена Апчел – режисерка, яка долучилася до Сил оборони у 2024-му – написала з досвіду військової служби. Це серія роздумів про нову антропологію відповідальності в умовах тривалої війни: про межі моральної місткості, право на амнезію, привілей байдужості та етику повторного бачення. Ілюстрації до тексту створила художниця Євгенія Олійник.

Фото: Євгенія Олійник

Пролог. «Після невинності»

Хочу з вами поговорити про дещо. Ми звикли відраховувати історію людства від великих спалахів: від першого вогню, першого викарбуваного слова, від здатності вигадати інструмент чи уявити те, чого ще немає в природі. Саме ці речі дозволили нам підкорити середовище, вибудувати міста й інституції. Але коли насправді людина стала людиною у найглибшому сенсі? Чи не тоді, коли вона вперше зупинилася біля чужого болю? Коли вона раптом відчула, що чужий зламаний суглоб стосується її, хоч ця інша людина не була її дитиною, її сестрою чи частиною її племені?

Якщо подивитися на історію суспільств, ми побачимо, як це коло «своїх» повільно розширювалося — через право, через поезію, через релігійні одкровення та політичні маніфести. Але цей рух ніколи не був ідеальною прямою лінією. Щоразу, коли ми малювали ширше коло солідарності, його межа ставала новим лезом, яке когось відрізало і залишало зовні.

Питання розвитку людства — це не те, наскільки досконалими стали наші технології виживання. А наскільки далеко ми здатні розтягнути тканину власної відповідальності, перш ніж вона порветься.

Думаю, з цим розривом я найгостріше зустрілася тоді, коли одягла форму і стала частиною Сил оборони України. Тут, у реальності війни, ти фізично відчуваєш: людина не народжується з бездонним резервуаром співчуття. Наша психіка має дно. Ми втомлюємося, ми німіємо, ми видобуваємо з глибин захисну байдужість, щоб просто не збожеволіти від надлишку чужого страждання. І ці межі не роблять нас потворами — вони роблять нас людьми. Вони нагадують, що солідарність не є природним інстинктом, який діє сам по собі, як дихання. Вона є крихким мистецтвом, щоденною важкою працею, культурою і щохвилинним вибором.

Війна РФ проти України — ця довга, виснажлива війна, що триває з лютого 2014 року і розлилася повномасштабною фазою у 2022-му — позбавила ці роздуми про солідарність академічного затишку. Вона кинула мільйони з нас у досвід, де відповідальність за іншого перестала бути моральною ідеєю і стала практикою існування. Вона стала брудом під нігтями, цілодобовими дзвінками, непідйомними рюкзаками й тренінгом щоденного вибору між власним страхом і чужим життям.

Але водночас ця війна оголила й наші межі. Я бачу, як людська психіка, виснажена роками загрози, шукає способу врятуватися: вимкнути сповіщення, повернутися в приватну мушлю, зменшити контакт із болем, удати, що реальність стала менш гострою. Це природний спротив тіла реальності, яка перевищує його людські ресурси.

І тут народжується мій найголовніший сумнів. Питання не в тому, чи здатна людина на величний, спалаховий жест солідарності — це ми вже довели собі й світові. Здатна. Питання значно тривожніше: що відбувається з людиною і суспільством, коли відповідальність за іншого перестає бути коротким спалахом емоції і стає тривалим, виснажливим способом щоденності, вмонтованим у самість?

З цього болючого сумніву втрати невинності буття хорошою й починається ця розмова.

Роздум 1. Солідарність, якої не повинно було виникнути

У мене є одна незручна думка, про яку неприємно говорити вголос: солідарність не є природною властивістю нашої біологічної суті. Нам комфортно думати в рамці великого гуманістичного міфу про те, що людство — це історія поступового розпаковування внутрішнього світла. Ніби здатність турбуватися про іншого завжди була прихована всередині нас, а цивілізація лише створила умови, за яких ця здатність могла проявитися. Але це лише частина правди. Якщо бути чесними з власною біологією, первинні механізми нашого виживання закарбовані в інших умовах. Наш мозок еволюційно заточений на захист вузького, безпосереднього кола — моєї дитини, мого роду, мого печерного укриття. Все, що за межами цього кола, тисячоліттями сприймалося нами як загроза або ресурс. І саме ця обмеженість колись дозволила нам вижити як виду.

Ці механізми не є моральною вадою людини. Вони є частиною складної історії нашого пристосування до світу. Людська історія створила реальність, у якій ми більше не можемо існувати лише за логікою безпосередньої близькості. Цивілізаційна логіка зробила нас тотально залежними від чужинців. Моє життя сьогодні тримається на хірургові у госпіталі, якого я ніколи не бачила; на інженерці, яка проєктувала міст для нашої логістики; на посестрі чи побратимові, які тримають сусідній сектор; на людині в тилу, яка сьогодні ввечері збирає для нас дрон. Це дивовижний парадокс: те, що не мало жодного сенсу з точки зору простої біологічної вигоди, стало фундаментом. Ми створили моральні, політичні та культурні форми для визнання залежності від тих, хто не є частиною нашого безпосереднього кола. Однією з таких форм стала солідарність. Але солідарність не можна звести лише до доброти.

Доброта може бути миттєвою, як спалах світла: ти даєш монету, ти всміхаєшся дитині, ти переводиш через дорогу. Доброта мила й легка. Солідарність значно важча і темніша. Вона вимагає визнати: між моїм життям і життям абсолютно незнайомої мені людини існує невидимий, але міцний зв'язок. Вона починається там, де я кажу собі: «Твоя катастрофа стосується мене, навіть якщо мені це невигідно, навіть якщо це руйнує мої плани». Тут солідарність вступає у суперечність із найпростішою логікою виживання. Біологічна логіка ставить питання: чому я маю ризикувати собою заради того, хто не є моїм? Солідарність пропонує відповідь: тому що людський світ уже давно перестав складатися лише з окремих організмів, які конкурують за ресурси. Він складається зі взаємозалежностей, у яких життя одного неминуче пов’язане з діями інших. Але ця відповідь не “природна”, вона історична, культурна, політична. Саме тому солідарність така вразлива. Ми часто говоримо про неї як про щось красиве, і це справді так. Але краса солідарності часто приховує її ціну.

Ми опинилися всередині спокуси: солідарність зведена до секундної дії: клік у застосунку, беззвучний переказ, вподобайка під дописом чи рідкісний коментар – це вже майже виснажлива праця. І це важливо, але це цифрова абстракція дистанції. А справжня відповідальність завжди має конкретне тіло, стать, фізичний запах і межі зносу. Вона виглядає не як гарна піксельна графіка, а як липкий піт після безсонної доби, як стерті до крові ноги, як сухі, випечені очі операторів, як судоми у пальцях від джойстика, як затеклий від багатогодинного заціпеніння хребет перед монітором, як протипролежневі матраци, нудота від фізичної втоми й бруд під нігтями, який вже не вимивається. Між безпечною відстанню цифрового переказу та цією фізичною присутністю всередині чужої катастрофи лежить прірва, яку неможливо закрити жодною сумою. Гроші рятують життя — і це робить кожен переказ безцінним. Але вони не купують спокою і не звільняють від обов’язку бачити катастрофу.

З відстані солідарність може виглядати як моральний жест, прояв людської величі або момент особливої єдності. Зсередини це про втому, страх і роботу, яку неможливо відкласти, відповідальність, яка не зникає тому, що людина більше не має сил її нести. Ми часто уявляємо героїзм як момент виняткового вибору, коли людина, маючи можливість діяти інакше, свідомо обирає складніший шлях. Але тривала війна відкриває інший вимір: людина не обирає героїзм як окремий вчинок, а опиняється в реальності, де перестати діяти неможливо. Не тому, що вона сильніша за інших, і не тому, що вона морально краща. А тому, що певна відповідальність уже виникла і більше не може бути відкладена. Тобто концепція свободи вибору змінює не форму, а масштаб: вона постає не як можливість обрати інший шлях, а як уперта здатність витримати той, від якого вже неможливо відступити.

Тут закінчується індивідуальний вибір і починається випробування спільноти: як вона поводиться з тими, чиє життя стало платою за спільне виживання.

Суспільству легше проживати солідарність як момент спільного злету чи спалах першої мобілізації. Значно складніше утримувати увагу на тих, чия присутність усередині катастрофи стала тривалою, а щоденне зусилля — невидимим для решти.

До кінця наших життів ми – дбайливі носії спогадів про «перший день вторгнення»: день мобілізації, день спільного рішення, день, коли багато людей відчули себе частиною одного цілого. Окремим питанням очевидно стоїть для суспільства поки що недостатньо відрефлексоване знання про строкату різність «першого дня»: для когось він настав у лютому 2014-го, коли довелося збирати життя в одну валізу й виїжджати з Джанкоя; для когось — на квітневому, останньому, донецькому Майдані; для когось — у лютому 2015-го під Дебальцевим, коли мусив забрати тіло того, з ким навчався в школі; а для когось — у замерзлій Авдіївській промзоні взимку 2017-го, коли відстань до ворога вимірювалася кількома метрами бетону. Для мене першим днем справжньої мобілізації, закарбованим у тіло й пам'ять, залишиться середина березня 2014 року. Коли на маленькому цивільному авто, загруженому консервами і цигарками, у колоні з військовою технікою ми з друзями і подругами їхали до військових на кордон. Ми вже вміли будувати барикади й нарізати бутерброди, але ще не мали уявлення, що треба везти на передову. На хлопцях були жахливі берці, їжаки були збиті з берез. Ніхто з нас не знав, як поводитися, але всі знали: почалася війна.

Я дозволила собі зараз написати «всі знали», але це неправда. Фактом реальності є те, що не всі. Для когось день суспільної мобілізації настав вісім років потому. А тепер я дозволила собі вжити слова «для когось», прикриваючи мовою той факт, що лютий 2022-го став цим «першим днем» для більшості. Бо мені болить. І саме тому значно складніше говорити про тисячі днів «після». Бо у нас різні тисячі. І різні втоми. Нам по-різному, але однаково складно говорити про виснаження, про людей, які вже не можуть повернутися до попередньої версії себе, і про тих, для кого війна перестала бути окремою подією, ставши реальністю.

Саме тут виникає питання, яке виходить за межі самої солідарності. Якщо людина здатна створювати форми відповідальності, які виходять далеко за межі її біологічного інтересу, то чи не означає це, що людська еволюція одночасно має біологічний, моральний та політичний виміри? Можливо, історія змінює не тільки наші інституції. Можливо, вона поступово змінює саму межу того, кого людина здатна включити у поле власної відповідальності. І не змінюючи біологічної природи людини, культура може створювати нові форми людської самосвідомості. Не новий біологічний вид, не людину, яка подолала страх, втому чи потребу безпеки, а людину, яка навчилася жити з усвідомленням взаємозалежності. Для себе я часто називаю це гіпотезою про Homo responsabilis — Людину Відповідальності. Не як ідеал, морального героя чи завершену стадію розвитку, а як відкрите питання: чи може людина перейти від розуміння того, що інші потрібні для її виживання, до усвідомлення того, що її власна відповідальність є умовою виживання інших?

Але ця гіпотеза має пройти найскладніше випробування, бо людська історія показує не лише здатність розширювати моральне коло, а й постійну втому від цієї здатності. Ми можемо розширювати солідарність, але можемо повертатися до байдужості. Понад те, горизонтальна мобілізація має свою темну сторону. Звільнена від інституційних меж і виснажена довгою тривогою, емерджентна сила суспільства здатна легко міняти вектор: від реактивної взаємодопомоги — до колективної агресії, від солідарності — до хейту, охлократії чи погромних практик. Сама лише здатність до самоорганізації ще не гарантує гуманістичного вектору. І тому наступне питання: чи можуть суспільства створювати такі форми взаємодії, які дозволяють відповідальності існувати понад межами окремого індивіда, не скочуючись у руйнівний афект?

Ми вже бачимо явища, які важко пояснити лише традиційними моделями організації: мільйони людей координують допомогу без єдиного центру управління, не знайомі між собою, вони створюють складні самоорганізовані мережі. Ми створюємо такі мережі. Моя бульбашка складається з тих, хто мережувався на двох основних революціях доби незалежності, і багато хто з нас має досвід спільнобудови в набагато більший кількості громадянських практик. Довіра, технології комунікації і горизонтальні зв’язки об’єднують дії тих, хто ніколи не зустрінеться. Жодна окрема людина не бачить всієї системи, і жодна інституція не контролює її повністю. Але разом виникає нова якість спільної дії. Я називаю це штучним громадянським інтелектом.

У не про технологічну систему, а про емерджентну здатність суспільства створювати рішення і форми взаємодії, які перевищують можливості окремого учасника. Ця здатність не є гарантованою. Вона крихка: виникає й зникає, тримаючись на довірі, пам’яті та готовності людей залишатися пов’язаними навіть тоді, коли безпосередня загроза перестає бути однаково видимою для всіх. Саме тому війна стає не лише випробуванням відваги. Вона стає випробуванням того, чи здатні нові форми людської відповідальності існувати у часі.

Бо саме в цій тривалості й розгортається наша справжня спроможність.

Роздум 2. Еволюція моральної місткості

Дозволяю собі припускати, що стійка помилка сучасного мислення полягає у прагненні розділяти історію людини на два ізольовані етапи: біологічну еволюцію, яка сформувала наш організм, та наступну культурну історію, що постає як зовнішній декоративний шар над первинною природою. Проте людина є істотою, чия поведінка, уявлення про себе та самі межі відповідальності безперервно переформатовуються під впливом світу значень, який вона сама ж і створює. Людське середовище на жаль досі залишається фізичним простором боротьби за виживання і одночасно простором символів, правил, пам’яті та уявлень про справедливість. І тому ключовим питанням розвитку людини стає не стільки зміна її тіла чи інструментів, скільки зміна межі того, кого вона здатна побачити частиною власного морального світу.

Homo sapiens здобув еволюційну перевагу завдяки здатності створювати масштабні мережі співпраці між незнайомцями навколо спільних уявлень — держав, законів, грошей чи націй. Але що визначає межі цих систем? Я постійно задаюся питанням: що робить одну людину частиною нашого морального «ми», а іншу залишає поза межами нашої уваги? Що в мені спрацьовує, коли я говорю з кимось 30 хвилин і відчуваю «моя людина», а паралельно, живучи з кимось поряд роками, не здатна почутися в ментальній безпеці «серед своїх»? Чесноти? Цінності? Вигода? Травми?

Історія демонструє, як суспільства будували цивілізації та проголошували ідеї свободи, але водночас легко виключали з морального поля цілі групи. Раб, чужинець, жінка, представник іншої віри фізично жили поруч, але залишалися невидимими у категорії морального визнання. Сама по собі здатність побудувати велику спільноту ще не є показником людської зрілості. Справжній вимір полягає в тому, наскільки далеко ми здатні поширити уявлення про тих, чиє страждання має для нас значення.

Для себе я називаю це моральною місткістю. Це та здатність людини чи суспільства включати чуже життя у власну систему щоденної відповідальності. Йдеться не про знання щодо існування чужого болю — сучасний світ зробив це знання майже неминучим. Йдеться про процес, у якому це знання отримує моральну вагу і починає визначати наші рішення. Моральна місткість виникає тоді, коли чужість іншого перестає бути виправданням для байдужості. Коли немає потреби вдавати, що не байдуже. Коли ти спостерігаєш за важливим Іншим, за важливою Іншою, тобі глибинно болить і ти системно, виважено і стало дієш на захист і підтримку.

Але тут ми стикаємося з головною суперечністю: чому здатність до байдужості залишається такою стійкою? Чому суспільства (або партнерства) зі складними системами взаємозалежності все одно здатні адаптуватися до чужого страждання?

Відповідь полягає у тому, що розвиток моральної місткості не скасовує давніх захисних механізмів нашої психіки. Увага людини обмежена, а емоційний ресурс вичерпний. Технології зробили нас інформаційно близькими до багатьох катастроф, але наша здатність бути справді присутніми у цьому болю має межі. Між побаченим і включеним у власний моральний простір існує відстань. І саме у цьому проміжку виникає політика та етика — як спосіб організувати відповідальність там, де можливості окремої людини виснажуються.

Фото: Євгенія Олійник

Досвід України у дванадцятирічній війні робить ці питання гранично осяжними. Мільйони людей щодня приймають рішення, чи ставати частиною турботи про тих, кого вони ніколи не бачили особисто. Це не означає, що людина подолала власні обмеження. Навпаки, щодня існує спокуса звузити свою моральну місткість до меж власного дому, щоб захиститися від виснаження. Кожне розширення цієї місткості відбувається всупереч природному прагненню сховатися у приватний затишок. Саме тому Homo responsabilis — Людина Відповідальна — це не стабільна здобута якість і не моральний ідеал, а постійне зусилля і боротьба з власною втомою. І якщо це можливий напрям розвитку людини, постає наступне питання: чи можуть суспільства створювати такі інституційні й горизонтальні мережі — той штучний громадянський інтелект, — які б утримували відповідальність навіть тоді, коли окрема людина тимчасово втрачає сили?

Але перш ніж говорити про цю форму колективної дії як про поняття, необхідно подумати, як вона виникає у реальності — не з теорії, а з досвіду людей, які були змушені створювати її власними діями.

Роздум 3. Винайдення іншого способу бути людиною. Штучний громадянський інтелект

Я думаю, що це нормально, що у моменти історичних потрясінь суспільства шукають героїв. Людська свідомість легше тримається за конкретне обличчя, ніж за складну систему взаємозалежностей. Через приватні історії велика катастрофа повертається до людського масштабу, а статистика отримує голос. Але тут є обмеження. Зосереджуючись лише на виняткових вчинках окремих людей, ми ризикуємо не помітити іншого феномену: історичні переломи народжують не тільки героїв та героїнь (окрема тема: що нам так важко досі уявляти саме героїнь, а не героїв, хоча фізично вони є), а й нові форми взаємодії. Іноді головною зміною стає поява суспільства, здатного діяти складніше за будь-якого окремого його учасника.

Саме це ставалося з нами під час революцій і у досвіді війни. Понад допомогу й солідарність, які існували завжди, виникло інше питання: що відбувається, коли солідарність перестає бути лише моральним імпульсом і стає розподіленою здатністю мільйонів реагувати на реальність без єдиного центру управління?

У такій системі ніхто не бачить усієї картини й не контролює все. І все ж суспільство діє так, ніби отримало додатковий механізм сприйняття й реакції. І я знову повертаюся до своєї ідеї штучного громадянського інтелекту, не як технології чи алгоритму, а у первинному значенні слова «штучний» — як того, що створено людською культурою та організацією. Де ШГІ — це емерджентна здатність суспільства помічати потребу, передавати сигнал і діяти спільно тоді, коли жоден учасник не володіє всією інформацією.

Це нагадує складні живі системи, де окрема клітина не знає про весь організм, але їхня взаємодія дає нову якість життя. Проте метафора має межу: суспільство не є біологічним тілом, люди не є клітинами, а громадяни не існують для жертвування абстрактному «вищому порядку». Штучний громадянський інтелект не розчиняє особистість у колективі. Він можливий лише там, де мільйони окремих суб’єктів добровільно обирають зв’язок. Його основою є не інстинкт, а вибір; не автоматизм, а плекана культура взаємності.

Біологічна нервова система підтримується фізіологією. Громадянська — довірою, пам’яттю й відчуттям справедливості. Коли ці зв’язки руйнуються, зникає не просто готовність допомагати, а сама здатність суспільства до самокоординування.

Але будь-яка система має межу витривалості. Втома від війни — це не моральна слабкість, а сигнал меж людської психіки. Людина не створена для нескінченної мобілізації. І тут я підбираюся повільно і з острахом до основного болючого питання, яке висить над нами усіма. Якщо адаптація допомагає вижити, чи не стає вона водночас механізмом забування? Чи має суспільство право на психологічну паузу, коли частина людей позбавлена цього права? Ми відкупилися вдячністю й пошаною, але фактично залишили людей у пастці примусової безперервності, де чийсь вибір колись захистити інших перетворився на безстроковий обов'язок без права на паузу. Ми непомітно погодилися на негласний договір: життя купується ціною тих, хто перебуває на фронті. Я несвідомо пишу тут «Ми». Потім бачу це і розумію: за логікою того, де знаходиться зараз моє тіло, треба було б писати «Ви». Але мені страшно. Я боюся образити.

Нерівність не лише у ризиках, а й у можливості віддалитися від них. Одні повертаються до часу, де війна не визначає кожне рішення, а інші залишаються у просторі примусової безперервності. У цьому полягає головна суперечність штучного громадянського інтелекту: він створює дивовижну солідарність, але не гарантує її збереження. Ми навчилися створювати спалахи єдності, але ще вчимося вибудовувати тривалі структури відповідальності.

Але з цим відкриттям постає найважче питання: якщо людина навчилася відповідати за іншого, хто відповідає за людину, яка відповідає?

Роздум 4. Нова суспільна угода: хто має право визначати майбутнє?

Чи здатне суспільство відповідати за тих, хто навчився відповідати за інших? Зараз ні. Тому так болить. Але ж теоретично, якщо є надія та інтенція. Коли Homo responsabilis не про проголошення нового ідеалу, не про романтизовану модель і не про побудову чергового культу. Це питання про саму можливість переходу: чи може існувати суспільство, у якому відповідальність за іншого є не винятковим моральним жестом чи тимчасовим подвигом, а структурою спільного існування?

Бо якщо відповідальність рухається лише в одному напрямку, вона перестає бути формою солідарності. Вона стає нерівним розподілом тягаря, тихою експлуатацією та виснаженням. Людина може розширити межі власного морального поля, але суспільство має навчитися розширювати поле турботи про цю людину. Інакше виникає парадокс: ми створюємо нову форму людяності, але підтримуємо її старими механізмами виснаження.

Ми захоплюємося здатністю людини витримувати неможливе, але значно рідше запитуємо: чому вона повинна залишатися сам на сам із неможливим так довго? Бо відповідальність завжди існує у часі. Вона має тіло. Вона має психіку. І одна з найглибших нерівностей війни полягає не лише у розподілі ризику чи безпеки, а у розподілі самого часу. Хтось може поставити життя на паузу, а хтось живе у реальності, яка не припиняється тоді, коли закінчуються внутрішні ресурси.

Українська культура сьогодні багато працює через дві сталі фігури: жертву і героя. Жертву співчутливо слухають, але не наділяють політичною суб’єктністю. Героя поважають, але часто перетворюють на камінний пам’ятник, за яким суспільству зручно сховати власну пасивність. Ми вже частково навчилися шанувати загиблих через символічне пам’ятування, але суспільство досі не готове розгледіти різних, незручних, зухвалих, втомлених і живих.

За цим стоїть давня, звична пастка: вимагати від людини ризикувати життям за країну, а потім пропонувати їй бути менш видимою в політиці, культурі, медіа чи системі ухвалення рішень. Окрім іншого, я пишу це з позиції жінки, а значить тої на яку накладається ще один фільтр невидимості. Жінки-військової, на яку накладається фільтр невидимості з шипамі страху втрати вічної влади права на захист, що тисячоліттями належало виключно чоловікам. А тепер ми захисниці на нього претендуємо, порушуючи світопорядок і викликаючи спротив. Але знову і знову - це окрема тема. Тому повертаємося до суспільної угоди.

Зміна історії та справжні трансформації відбуваються лише там, де перебувають тіла. Коли людина вирішує наблизити власні дії до власних переконань і платить за це власною присутністю, виникає новий тип громадянства. Право неможливо відокремити від відповідальності. Упродовж тисячоліть майже всі суспільства трималися на угоді: ті, хто ризикують життям за спільноту, отримують право формувати її політичний порядок і визначати її майбутнє.

Сьогодні люди в українському війську — і чоловіки, і жінки, які є добровольцями і доброволицями, — руйнують давні монополії на авторитет. Вони показують, що громадянство — це не набір пасивних прав, а готовність нести відповідальність за спільне. І коли людина бере на себе цю відповідальність, вона змінює не лише власну долю, а й саму архітектуру держави. Відповідальність перестає бути статусом чи привілеєм — вона стає джерелом нової політичної легітимності. Тому Homo responsabilis — це не лише антропологічна категорія. Це насамперед політичне питання: а Яке суспільство потрібне людині, яка бере на себе відповідальність? Які інституції потрібні тим, хто підтримує існування спільноти? Як зробити так, щоб солідарність була не вимогою до окремих людей, а структурою взаємної підтримки?

Найбільшою помилкою сьогодні може стати спроба інтегрувати ветеранів, ветеранок та всіх носіїв цього досвіду назад у довоєнне суспільство. Такого суспільства більше немає, і самі вони вже не є тими людьми, якими були раніше. Завдання полягає в іншому: інтегрувати країну вперед — у той досвід зрілості, компетентності, ціни держави й ціни довіри, який вони принесли і принесуть із собою. Майбутнє належить не жертвам і не героям-пам'ятникам. Майбутнє належить носіям відповідальності. Homo responsabilis — це не вимога бути надлюдиною без меж, страху чи втоми. Це заклик побудувати нову суспільну угоду і нову культуру — де людина не залишається сам на сам із неможливим, а суспільство вчиться тримати відповідальність разом із нею.

Роздум 5. Нерівність часу: Часовий суверенітет і право на амнезію

Можливо, одним із найменш помітних, але найглибших відкриттів цієї війни стало усвідомлення того, що люди живуть не лише в різних умовах чи ризиках, а й у фундаментально різних часових реальностях.

Ми звикли описувати нерівність через видимі категорії: доходи, ресурси, доступ до безпеки чи медицини. Але існує інша, мовчазна форма нерівності, яка визначає суть людського досвіду — нерівність права на власний час. У мирному житті час здається універсальним ресурсом: усі мають однакові двадцять чотири години на добу, той самий календар, ті самі пори року. Проте календарний час і прожитий людський час не є тотожними.

Філософи давно розрізняли астрономічний час годинників і внутрішній, прожитий час — durée, тривалість. Війна робить цю різницю екзистенційною межею. Одна година може бути просто проміжком між цивільними справами, а може бути годиною очікування команди чи рішення, від якого залежить життя. Вона може бути паузою, а може — продовженням процесу, який не має права зупинитися ні на секунду.

Я часто думаю про часовість. Очевидно, коли на це є час. Очевидно, що часу майже ніколи немає. Тому це моє «часто», напевно, не схоже зараз на ваше «часто». Але, тим не менш, я думаю про час. Не як про фізичну величину, а про спосіб людського існування у часі: здатність планувати, відкладати, повертатися, мати майбутнє, яке не визначається лише нагальністю теперішнього. Бо людина живе не лише у послідовності подій, а у спроможності ставитися до них із певною дистанцією.

Для частини людей війна залишається подією — навіть страшною, навіть такою, що змінює життя, але все ж подією, яка має межі і після якої можна уявити повернення. Для інших війна стає середовищем існування. Вона не відбувається поруч із життям — вона визначає його структуру, скорочуючи майбутнє до найближчого рішення, наступного завдання, наступної години.

У мирному світі, коли людина виснажена, світ зупиняється або дає їй паузу. У світі війни виснаження не зупиняє нічого. Ви можете знепритомніти, але загроза не зробить паузу на ваш відпочинок; ви можете вигоріти, але дитина в тилу, посестра на позиції чи штабні кадровики все одно потребують вашої дії.

Стан, коли реальність просто продовжує тиснути далі — навіть після того, як ваші внутрішні ресурси закінчилися до нуля, ви про це сигналізуєте, а у реальності немає інструменту реакції, бо для системи ви лише гвинтик, — я називаю примусовою безперервністю. Це стан, у якому реальність не припиняється тоді, коли закінчуються внутрішні ресурси людини. Вона має чітку тілесну й гендерну природу. Вона відчувається виснаженим м’язовим корсетом, безсонням, постійною готовністю до удару, гормональними змінами. У мирному житті втома є сигналом змінити темп, зробити паузу чи відновитися. Але в умовах війни втома не створює автоматичного права на зупинку. Але і умови війни — це завжди різні умови війни. Ми можемо не люби нюанси, можемо не бачити нюанси, можемо не знати як працювати з нюансами. Але нюанси від нашого «не» не можуть зникнути.

Фото: Євгенія Олійник

Ми часто заспокоюємо себе думкою, що після перемоги чи демобілізації ми просто «повернемося до нормального життя». Але час не відкручується назад однакової мірою для всіх. Це я називаю асиметрією оборотності. Хтось після травми зможе повільно «розтиснути кулаки», відновити дихання і повернутися до ритму, де майбутнє знову вимірюється роками. А для когось цей досвід настільки перебудовує саму нейрофізіологію й сприйняття часу, що поворотного квитка просто не існує. Їхній час уже назавжди змінений. Для жінки ця асиметрія має ще й дуже конкретний, клінічно оприявлений вимір. Вона вимірюється не абстрактними цитатами про «плин часу», а цілком вимірюваним оваріальним резервом. Ви можете прийти до репродуктолога, детально обговорити заморожування яйцеклітин, розібрати всі лабораторні показники — і водночас гостро усвідомити, що асиметрія оборотності вже запущена. Жодний медичний протокол не повертає той відрізок життя, коли ти просто хотіла народити дитину, але замість планування материнства стала на оборону спільного. Воєнний стрес ламає не лише плани — він буквально переписує наші клітинні часові графіки. І цей розрив між замороженим біологічним матеріалом та розірваним життям вже неможливо відкрутити назад.

Саме тому деякі люди після травматичного досвіду можуть поступово повернутися до іншого ритму — до способу організації часу, у якому майбутнє знову стає ширшим за найближчу необхідність. Для інших такого повернення може не відбутися. Їхній досвід назавжди змінює саму структуру часу, у якому вони існують.

Це не означає, що одні люди страждають більше, а інші менше. Страждання не можна перетворювати на моральну шкалу. Але ми маємо побачити: люди не мають однакової свободи переходити між станами, однакової можливості створити дистанцію чи дозволити собі паузу. Суспільство надто часто тримається на невидимій інфраструктурі турботи й чужої надійності, сприймаючи чужий час як безкоштовний і невичерпний ресурс. У політичній теорії ми говоримо про суверенітет держави — її право визначати власне майбутнє. Але існує первинний, людський вимір — я називаю його часовий суверенітет: право людини мати владу над власним ритмом життя. Право зупинитися, право відновитися, право мати майбутнє, яке не є лише продовженням виживання. Війна показує, що цей суверенітет розподілений між людьми вкрай нерівномірно.

Є люди, які можуть сказати: «Я більше не читаю новини», «Я більше не можу про це говорити», «Мені потрібно зосередитися на власному житті». І це не обов’язково байдужість — іноді це спосіб психічного збереження. Але є люди, для яких така дистанція недоступна не через більшу моральність чи більшу силу, а через саму структуру їхньої відповідальності.

Так само нерівномірно розподілене і право на амнезію.

Ми часто говоримо про пам’ять як про моральний обов’язок. І це справедливо. Але значно рідше ми помічаємо, що забування також має свої умови. Щоб перестати бачити певний біль, потрібно мати можливість відійти від нього. Щоб дозволити собі не знати, потрібно перебувати у просторі, де наслідки цього незнання не повертаються безпосередньо до тебе. Забування в тилу купується тим, що хтось на фронті позбавлений права забути про небезпеку чи запах плоті бодай на мить. Тому амнезія — це не лише психологічний процес. Це ресурс і привілей, який нерівномірно розподілений між людьми.

Саме тому формула «люди просто втомилися від війни» потребує складнішого й гострішого прочитання. Вона часом звучить так, ніби втома є цивільним привілеєм, доступним лише тим, хто має куди відійти. Так, люди втомлюються. Це природно. Але питання полягає в іншому: хто має можливість втомитися? Хто може дозволити собі дистанцію? Хто може перейти в режим збереження? А хто продовжує функціонувати, тому що його зупинка матиме прямі наслідки для інших?

Ця різниця не створює двох моральних таборів. Вона створює різні часові умови існування. Можливо, саме тому недостатньо описувати людей лише через статуси: цивільний, військова, працівник критичної сфери, волонтерка. Ці категорії важливі, але вони не завжди пояснюють головне: як саме людина переживає час і чи має вона куди повернутися.

І найскладніше в цьому — межі співпереживання. Ми часто думаємо, що для розуміння іншого потрібно уявити себе на його місці. Але деякі досвіди неможливо повністю відтворити у власній уяві — не через брак чутливості, а тому, що люди можуть існувати у фундаментально різних часових структурах. Людина, яка має право на паузу, не може до кінця відчути тіло, затиснене в лещатах примусової безперервності. Коли мене про щось запитують цивільні подруги — з якими ми настільки близькі, що жартома називаємо їх «ухилянтками», хоча всередині всі знають, що це давно не просто жарт, — я усвідомлюю цю межу. Навіть маючи таку безумовну довіру й любов, я не в змозі до кінця пояснити їм ні право на амнезію, ні асиметрію оборотності. Не тому, що бракує слів, а тому, що ми просто в різній часовості сьогодення. І щоб по-справжньому відчути мою реальність недостатньо просто постаратися. Це мусить бути посвята в слуханні, читанні, дослідженні, а головне емпатичному мисленні.

Можливо, саме тут починається зріла етика відповідальності. Не з вимоги: «відчуй те саме, що й я», бо це неможливо. А з іншої мислиневості: визнай, що інша людина може жити у реальності й часовості, яку ти не здатен повністю прожити, але яку ти не маєш права знецінювати чи робити невидимою. Навіть найвищий рівень емпатії й любові не долає розрив між тими, хто має право на паузу, і тими, чий час примусово безперервний.

І цього вже достатньо, щоб змінить спосіб бачення. Бо відповідальність не завжди означає мати однаковий досвід. Вона означає не дозволити досвіду іншого зникнути лише тому, що він недоступний твоєму власному життю.

Роздум 6. Байдужість як привілей

Байдужість здебільшого описується як моральна категорія — як брак співчуття чи збій людяності. І справді, іноді вона є свідомим рішенням не бачити, не чути, не визнавати, способом уникнути морального дискомфорту і зберегти власне уявлення про світ, у якому нічого фундаментально не змінюється. Одночасно в епіцентрі катастрофи байдужість може стати єдиним способом психіки залишитися живою тоді, коли реальність перевищує її здатність утримувати біль. Людська нервова система не створена для постійного перебування у стані надзвичайної загрози. Вона здатна мобілізуватися, витримувати удар і працювати у кризі, але тривала напруга має свою невідкличну ціну: організм шукає способи зменшити перевантаження, віддалити сигнал, знизити чутливість. Це не означає втрату людяності. Це означає, що людяність має свої тілесні й нейрофізіологічні межі, визначені самою структурою нашого існування. Тому суспільство, яке говорить мовою або провини, або байдужості, ризикує втратити здатність розуміти. Людина, яка перестає читати новини, тому що більше не витримує, не обов’язково стає байдужою. Людина, яка намагається повернутися до звичайного життя, не обов’язково зраджує. Людина, яка захищає власну психіку від постійного болю, не обов’язково відмовляється від відповідальності.

І тут я знову обережно входжу з думкою, бо через це виникає складніша, системна небезпека. Те, що є механізмом виживання для окремої людини, стає смертельно небезпечним станом для суспільства. Окрема психіка має право зменшувати чутливість, бо інакше вона просто зруйнується. Але суспільство як інституційна й моральна спільнота не може дозволити собі цю втрату чутливості — бо його завдання полягає саме в тому, щоб людські обмеження не перекладали всю вагу реальності на тих, хто опинився найближче до болю.

Тут виникає парадоксальна, але невідворотна теза: байдужість є привілеєм.

Можливість не знати, не бачити й не включатися безпосередньо залежить від того, наскільки далеко людина перебуває від наслідків чужого болю. Щоб дозволити собі відвернути погляд, потрібно мати простір, у якому цей погляд не визначає безпосередньо твоє виживання. Щоб сказати «я більше не можу про це думати», потрібно мати розкіш вийти з поля відповідальності.

Тому байдужість — це не просто риса характеру чи приватний моральний вибір. Це насамперед позиція у структурі реальності.

Це стає особливо очевидним у дискусіях про абстрактний пацифізм та комфортну ліберальну етику. Пацифізм є важливою частиною європейської інтелектуальної tradition. Він народився з пам’яті про катастрофи минулого і з глибокої інтуїції, що людське життя має бути захищене від насильства. Але історія поставить перед цією позицією жорстоке питання: чи однаково доступною є відмова від боротьби для всіх людей і за всіх умов? Адже можливість бути пацифістом у затишному кабінеті чи на академічній панелі існує лише тому, що чиєсь конкретне тіло вже стало бар’єром між тобою і тотальним насильством. Симона Вейль свого часу писала, що сила — це те, що перетворює будь-кого, хто їй підкоряється, на річ. Можливість декларувати абсолютний мир виникає там, де хтось інший бере на себе відповідальність нейтралізувати цю Силу власним життям, щоб вона не прийшла до твого дому.

Це стосується й сучасного західного феміністичного дискурсу. У багатьох суспільствах боротьба за права жінок значною мірою зосередилася на автономії, дискусіях про «безпечні простори» (safe spaces), виборі та мікроагресіях. Це важливі досягнення. Але війна безжально повертає нас до первинного фундаментального питання: чи може існувати автономія та право на вибір без фізичного захисту від загарбника й ґвалтівника?

Право на безпечний простір не виникає із самої декларації прав. Воно існує лише завдяки тим — чоловікам і жінкам у війську, — хто своєю присутністю на фронті тримає межу між цивілізованим вибором і тотальним знищенням.

Це не заперечення цінностей свободи чи миру. Навпаки, це спроба побачити повну, нестрижену картину. Право на мир потребує умов миру. Право не брати участі у боротьбі є привілеєм, за який хтось інший вже сплатив своїм часом, тілом або майбутнім.

Суспільство непомітно створює нерівність не лише у розподілі ризику, а й у розподілі морального навантаження. Одні люди живуть у реальності, де щоденні рішення мають негайні наслідки для життя і смерті. Інші можуть розглядати ці самі питання як абстрактні етичні дилеми чи тему для інтелектуальних вправ. Ця різниця не повинна породжувати презирства — бо презирство лише створює нові витки відчуження. Але вона вимагає чесного погляду: не всі моральні позиції народжуються з однакової близькості до наслідків.

Одна з найбільших небезпек тривалої війни — це не лише виснаження ресурсів. Це те, що Ханна Арендт називала звиканням, я це називаю банальність адаптації: поступове перетворення неймовірного на звичайне.

Коли людина роками тримає на собі фронт, медицину, тил чи енергетику, суспільство адаптується. Людина перестає сприйматися як та чи той, хто здійснює надзусилля й потребує підтримки. Вона стає частиною інфраструктурного фону. Система працює — отже, можна не заглиблюватися в те, якою ціною вона тримається. Найбільша загроза для солідарності — не ненависть і навіть не відмова допомагати. Найбільша загроза — це байдужість як звичка, коли те, що мало б викликати потрясіння, стає просто сухим порядком денним.

Коли я намагаюся якось пояснити найближчим невключеним це, то часто говорю: «підтримуй Титанів, а краще підтримуй Титанок». Це про етику повторного бачення. Це не заклик жити у вічній провині й не вимога постійно виснажувати себе стражданням. Етика повторного бачення — це здатність свідомо зупинити свою адаптаційну сліпоту. Це спроможність подивитися ще раз на те, до чого ми звикли; побачити ту і того, кого тривалий час робили невидимим, повернути людину з категорії «інфраструктура» назад у категорію «це чиєсь єдине, неповторне життя».

І тому я переконана, що головним моральним завданням сьогодні для всіх нас є не просто навчитися відчувати більше, а навчитися знову бачити. А потім знову вчитися знову бачити. І знову.

Роздум 7. Моральна місткість і Переозначення: коли старих слів більше недостатньо

Часто говорять, що війна змусила нас переосмислити слова. Але мені ця думка інколи здається надто легкою, майже затишною. Ніби йдеться лише про відвідування філологічного кабінету — про виправлення мовних неточностей, добір влучніших синонімів чи заміну зношених термінів.

Насправді катастрофа працює безжальніше. Вона змінює не слова — вона змінює умови, за яких ці слова взагалі здатні набувати значення. Вона ламає саму оптику розуміння. Слово може залишатися тим самим на папері, але людина, яка вимовляє його зсередини певного тілесного й екзистенційного досвіду, вже не є тією людиною, яка користувалася ним раніше. Саме тому переозначення — це не академічна вправа і не мовна реформа. Це процес трансформації самого суб’єкта. Ми не просто шукаємо нові значення для словника — ми стаємо суб’єктами, для яких попередніх значень уже біологічно та морально недостатньо.

Візьмімо слово «солідарність». Воно прозвучало в цьому тексті непристойно багато разів. Чи це підсилило його значення? У мирному житті воно сприймається як добра воля, як моральний жест чи громадянська позиція. Проте коли ти існуєш усередині довгої війни, солідарність втрачає свою декларативну легкість. Вона перестає бути питанням етикету і стає питанням про межі нашої спільності: наскільки далеко проходить моє «ми»? Де закінчується моя приватна територія і чи здатна я визнати чужу долю частиною реальності, за яку я відповідаю своїм часом, а іноді й тілом?

Хоча питати в себе «чи я здатна» — це, мабуть, трохи ілюзія. Ніби в мене досі є ця дистанція, щоб подумати і зважити сили. Такого привілею я не маю. Я всередині цього досвіду, роблю це без вибору, але не тому, що якось особливо готова чи сильна, а тому, що механізм примусової безперервності відповідальності за захист запущено. Запитання про здатність завжди залишається тим, хто має можливість зупинитися і подумати. Хто має привілей на втому і суверенітет особистого часу.

Адже співчуття саме по собі є доступним. Співчувати можна з безпечної відстані, з затишного крісла, читаючи новини як сюжет. Можна бачити чужий біль і залишатися абсолютно зовнішнім спостерігачем. Емпатія лише дозволяє помітити Іншого у кадрі. Але ця солідарність починається там, де це побачене не просто викликає емоцію, а ламає твій щоденний розклад, твої плани, твоє майбутнє.

І тут я виходжу на питання, яке не має готової відповіді: скільки чужого життя людина і суспільство здатні реально утримувати у власному моральному просторі, перш ніж почнуть руйнуватися? І чи це «руйнуватися» теж не є привілеєм для тих, хто має можливість сказати, що більше не може перед тими, хто не може сказати, що не може?

Я називаю це моральною місткістю. І це не про те, щоб бути «доброю людиною». Моральна місткість — це не похвальна грамота і не чиста совість. Для мене це можлива одиниця дослідження самої людської еволюції, її антропологічний параметр. Скільки чужого болю може залишатися для мене реальним, а не абстрактним? Скільки чужих долей я здатна включити у свою систему відповідальності, перш ніж спрацює захисний механізм забування?

У цій точці моє приватне спостереження природно зіштовхується з великими філософськими конструкціями — зокрема з тим, як бачать людину Юваль Ной Гарарі та Стівен Пінкер. Гарарі переконливо описав, що еволюційний прорив Homo sapiens відбувся завдяки здатності створювати інтерсуб’єктивні міфи — держави, гроші, закони, релігії, які дозволили мільйонам незнайомців координувати свої дії. Людина навчилася співпрацювати через спільні уявлення. Але дивитися на це зсередини нашого нинішнього досвіду означає поставити наступне, набагато тривожніше питання. Якщо ми навчилися будувати великі системи співпраці заради виживання та ефективності, то чи здатні ми на наступний еволюційний крок — створити спільну чутливість?

Бо між можливістю координувати дії і здатністю відповідати за вразливість Іншого лежить прірва. Сучасний світ подарував нам тотальну інформаційну близькість: ми бачимо смерть чи катування на іншому континенті в режимі реального часу. Але ця близькість є анестезованою близькістю. Вона не створює морального включення. Ми бачимо майже все — і при цьому майже ніщо не стає нашим справжнім досвідом. Тут варто підійматися й до Пінкера з його оптимістичною статистикою про прогрес, зменшення насильства та розширення прав. Все це важливо, але Пінкер вимірює світ інституційно. Наш же досвід ставить антропологічне питання, яке неможливо зарахувати у статистику: а що відбувається з самою моральною архітектурою людини? Не лише кого ми юридично захищаємо, а чиє життя ми біологічно й психологічно здатні відчути як рівнозначне власному? Можливо, одиницею сучасної еволюції є не нова технологія, не правовий інститут і не досконаліший алгоритм. Вона полягає у здатності людини збільшувати власну моральну місткість — розширювати межі того, що вона визнає своїм, не перетворюючи це на суху політичну абстракцію.

Але тут моя приватна рефлексія впирається у новий парадокс. Чи можливе таке розширення без втрати? Чи може людина включити більше чужого болю у свій простір і залишитися неушкодженою? Мабуть, ні. Кожне розширення межі «ми» забирає частину твоєї колишньої невинності. Якщо чужий біль стає частиною твоєї реальності, ти назавжди втрачаєш право сказати: «Я просто не знала». Знання не звільняє — воно створює внутрішній тягар, який відчувається і мислинево і тілесно: у важкості дихання, у неможливості легко планувати відпустку чи вдавати, що світ залишається колишнім, у делікатній амбівалентності: публікувати чи ні це моє красиве фото з відпочинку. Але саме ця спроможність не відвертати погляд від складнішої правди є ціною переходу до іншої якості людяності.

Людина не стає Homo responsabilisу той момент, коли вона опановує світ чи долає страх. Вона стає відповідальною суб’єктністю тоді, коли з подивом виявляє: чужий біль більше неможливо назвати чужим, а повернутися до попереднього, затишного розміру власного «я» вже просто не вдасться.

Роздум 8. Нормалізація надзусилля: другий тип присутності

Є речі, які зникають з нашого поля зору не тому, що перестають існувати, а тому, що ми навчилися жити поруч із ними. Це один із найважчих і найболючіших парадоксів існування в катастрофі: та сама здатність психіки, яка дає змогу вижити після потрясіння, з часом робить невидимим те, що раніше здавалося неможливим.

Адаптація рятує життя. Вона дозволяє вставати з ліжка після втрати, працювати після виснажливих ночей, народжувати другу дитину, будувати щоденність у просторі, який ще вчора здавався зруйнованим. Але її ціна є жорстокою: людська свідомість поступово змушена знижувати інтенсивність сигналу. Те, що раніше викликало гострий біль і вимагало негайної реакції, з часом перетворюється на шум, а згодом — на звичайне тло. Зміна масштабу розмиває конкретність. Коли чисел стає надто багато — тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, — психіка захищається і втрачає здатність співпереживати. Масштаб трагедії парадоксальним чином приглушує біль.

І саме тут виникає головна небезпека: нова нормальність непомітно стає новою формою байдужості. Коли кількість стає надто великою, ми перестаємо бачити людину. Людину, яка втомилася, але продовжує. Людину, яка тримає систему, хоча сама давно потребує підтримки. Людину, чия витривалість стала настільки звичною, що суспільство почало сприймати її не як прояв надзусилля, а як нормальний стан. Вона перестає сприйматися у своїй крихкості й виснаженні. Вона стає частиною того інфраструктурного фону про який ми думали вище в цьому тексті. Система працює — отже, можна не заглиблюватися, якою ціною вона тримається і скільки живого часу туди спалюється щодня.

Як тільки я приєдналася до Сил оборони, мої цивільні подруги по черзі майже кожного тижня висилали мені посилки, дбаючи про кількість клітковини в моєму організмі, якість шампуня, зручність бюстгалтера, баланс грибка в моєму взутті, рівень магнію, якість спальника, розмір шолома, відсутність цукру в екологічних шоколадках і правильне походження кави в моїх дріпах. Минули роки служби, завтра я йду на пошту забрати лимонний кекс, який мені спекла кума, яка сама служить 12 років. Так само виснажена людина, яка сама живе в цій примусовій безперервності. І це не ок. Це болючий парадокс солідарності: здалеку вона виглядає як моральна ясність, як момент єдності, як красивий жест. Але зсередини вона є виснаженим повторенням, яке продовжується тоді, коли емоційний ресурс уже закінчився. Коли закінчилися всі ресурси. Вже декілька кіл тому. Але ти все одно заходиш на це нове коло. Бо не маєш привілею не зайти.

Тому нам так важливо навчитися бути чулими і розрізняти ці два типи присутності.

Перший — присутність у моменті кризи, коли загроза очевидна і суспільство швидко мобілізується. Другий — присутність після адаптації, коли надзвичайне стає щоденним, а людина, яка продовжує нести навантаження, поступово виходить із поля загальної уваги.

Справжня перевірка суспільства починається не на першому пориві мобілізації, а через роки — коли допомога вже не дає відчуття історичного піднесення, коли підтримувати потрібно не тому, що це надихає чи об’єднує, а тому, що це єдиний спосіб не дати живим людям згоріти дотла у виконанні своєї функції. Пам’ять суспільства не може зводитися лише до пам’ятників, це ми вже знаємо. І дуже важливо самонагадуватися, що пам’ять — це те, як ми організовуємо наше щоденне майбутнє: чи створюємо ми системи реальної підтримки для тих, хто віддав найбільше; чи перетворюємо цей досвід на захисні інституції; чи робимо відповідальність взаємною; чи здатні роздивитися потенціал тих, хто прийде виснаженим без жалості але з повагою. Найгірша форма забування — це не коли суспільство каже «ми забули». Найгірша форма забування — це коли воно щемко пам’ятає абстрактний символ, але перестає бачити людину за ним.

Ми не можемо повністю відмовитися від адаптації, бо без неї психіка просто зруйнується. Але ми можемо відмовитися від того, щоб робити виснаження інших умовою нашого комфорту. Розширення відповідальності — здатність відповідати за того, хто не є твоїм біологічним продовженням, — стало найглибшим культурним винайденням Людини відповідальної. Але цей винахід має свій замикаючий парадокс: якщо суспільство знаходить у собі сили покласти відповідальність за свій захист на конкретних людей, воно мусить навчитися відповідати за тих, хто взяв цей тягар на себе.

Інакше це найвище досягнення людяності перетвориться на механізм її тотального виснаження. І тут не спрацює жодна ілюзія дистанції. Неможливо зберегти власний затишний простір у світі, де джерело захисту просто згоріло, — катастрофа вичерпання спільного не зупиняється на межах чиєїсь приватної території.

Роздум 9. Словник нової відповідальності

В цих роздумах я капітулюю перед думкою, що будь-який досвід, який змінює саму структуру людського сприйняття, зрештою стикається з проблемою називання так. щоб бути почутою, а не тільки вислуханою. Старих слів стає недостатньо — не тому, що вони були хибними, а тому, що реальність, у якій вони народжувалися, більше не існує у попередніх межах. Великі потрясіння рідко створюють абсолютно нову мову. Частіше вони здирають поверхневий шар зі старої, відкриваючи приховану, іноді страшну глибину знайомих слів. Поняття навколо яких я думаю — це не завершена теорія і не академічна реформа. Це спроба дати назви процесам, які ми щодня проживаємо тілом, але які все ще залишаються напівневидимими. Бо точність слів — це перша форма справедливості. Це не питання мовної моди чи формального ритуалу — це питання адекватності часу. На вигук громадянської єдності «Слава Україні!» відповідь «Героям і Героїням слава!» перестає бути винятком, а стає точним визнанням реальності. Так само, як поряд з «браття» поява у гімні «й сестри» - не гендерна абстракція, а справедлива та адекватна констатація захисту. І це не повномасштабка після атошки, це дванадцятирічна війна росії проти України. Слова дійсно мають владу. Якщо ми неточно називаємо реальність, ми викривляємо межі відповідальності. А якщо ми викривляємо межі відповідальності, ми неминуче перекладаємо її на тих, хто вже несе її найбільшу частину.

Переозначення . Процес, у якому катастрофічний історичний досвід змінює не просто словник чи мовні формулювання, а самі умови, за яких слова набувають значення. Це трансформація самого суб’єкта: ми не шукаємо нові синоніми для старих понять, а стаємо людьми, для яких попередніх значень словника вже біологічно, тілесно та морально недостатньо.

Штучний громадянський інтелект ШГІ . Здатність суспільства самоорганізовуватися й діяти як складна, розподілена система взаємопов’язаних рішень без єдиного центру управління. Його «штучність» означає не штучність почуттів, а створеність: це не біологічний інстинкт, а продукт культури, довіри, пам’яті, технологій і горизонтальної етики. Біологічний організм реагує на загрозу через нервову систему, а суспільство реагує через мережі горизонтальної відповідальності.

Homo responsabilis . Гіпотеза про наступний етап людської самосвідомості. Це не «моральний герой» і не ідеалізований образ. Це людина, яка фізично та етично усвідомлює: межі її існування не закінчуються там, де закінчується її тіло. Людина відповідальності, яка визнає взаємозалежність як біологічний та соціальний факт, включаючи чужу вразливість у простір власного світу.

Моральна місткість . Антропологічний параметр людини або суспільства, що визначає здатність утримувати у власному моральному просторі чужий біль і чужу долю, не перетворюючи їх на статистику чи суху абстракцію. Моральна місткість вимірює не «доброту», а межу того, скільки чужої реальності ти здатен визнати своєю, перш ніж увімкнеться захисний механізм забування.

Часовість . Спосіб існування людини у часі. Війна показує, що люди можуть жити в одному календарі, але у принципово різних часовостях. Для одних час залишається лінійним, відкритим і придатним для планування. Для інших — стискається до виконання наступного завдання у просторі безперервного виживання.

Примусова безперервність . Стан, у якому людина продовжує виконувати критично важливу функцію захисту чи підтримки системи не тому, що вона має на це невичерпний ресурс чи є «особливо сильною», а тому, що механізм відповідальності вже запущено, а умов для безпечного виходу чи зупинки суспільство ще не створило. І не вимагає. Бо боїться стати на заміну.

Асиметрія оборотності . Принципова нерівність у можливості повернутися до попереднього, «цивільного» або довоєнного стану життя. Вона визначає межу між тими, для кого екстремальний досвід є тимчасовим відхиленням із можливістю паузи й дистанції, і тими, для кого цей досвід безповоротно змінює саму структуру пам’яті, часу та тіла.

Суверенітет над власним часом . Первинне право людини розпоряджатися власною тривалістю: право на зупинку, паузу, відновлення й майбутнє, яке не зводиться лише до безперервного виживання. Нерівність у доступі до цього суверенітету є однією з найглибших і найменш помітних форм соціальної та моральної нерівності під час довгої війни.

Право на амнезію . Нерівний доступ до можливості віддалятися від болючого досвіду. Щоб відвернутися, перестати думати чи дозволити собі забути, потрібен простір безпеки. Для тих, хто перебуває всередині реальності загрози, забування є недоступною розкішшю, оскільки пам'ять та уважність залишаються умовою їхнього фізичного виживання.

Етика повторного бачення. Усвідомлена практика повернення уваги до того, що стало невидимим через тривалість загрози та біологічну адаптацію психіки. Це свідоме зусилля розгледіти за «функцією» — людину, за «статистикою» — конкретну долю, а за «працюючою системою» — виснажливе надзусилля тих, хто її тримає.

Епілог. Після знання

Є знання, після якого неможливо повернутися до власної попередньої версії. Не тому, що людина автоматично стає мудрішою чи морально вищою за інших, а тому, що речі, один раз побачені в їхній граничній оголеності, більше не вдасться вдавано не помічати. Найважчий наслідок довгої війни — це не лише руйнування та втрати. Це незаперечне знання про взаємозалежність. Знання про те, наскільки спокій і затишок однієї людини фізично оплачені часом, здоров’ям і тілом іншої.

Ми звикли уявляти суспільство як набір окремих автономних територій: моє життя — твоє життя, моя відповідальність — твоя відповідальність. Ця дистанція необхідна для мирного існування, бо людина не здатна щосекунди витримувати всю складність і біль світу. Але катастрофа ламає цю зручну відстань. Вона оголює те, що існувало завжди: ми ніколи не були повністю окремими. Це знання не має перетворюватися на безплідну провину. Провина паралізує, змушує захищатися чи шукати виправдань. Конструктивна етика відповідальності починається не з питання «чи достатньо я хороша?», а з тверезої констатації: «що я роблю з тим, що тепер знаю?».

Ми не можемо повністю прожити чужий досвід, опинитися в чужому тілі чи забрати собі чужий біль. Людяність і не вимагає цієї неможливої ілюзії. Вона починається з чесного визнання межі: я не можу бути тобою, але я відмовляюся поводитися так, ніби тебе й твого надзусилля немає. Відмовляюся, бо мені болить.

Цей перехід від «я» до «ми» не є разовим подвигом. Страх нікуди не зникає. Виснаження нікуди не зникає. Потреба берегти себе залишається біологічним базовим інстинктом. Саме тому солідарність не може триматися лише на емоційному пориві — почуття вичерпуються першими. Справжня солідарність мусить перетворюватися на щоденну практичну рутину, на захисні інституції, на систему взаємного утримання.

Суспільство випробовується не в момент першого удару — у момент катастрофи часто проявляється найкраще. Головний і найстрашніший іспит приходить потім: коли виняткове стає сірою буденністю, а люди, які тримають на собі систему, перестають здаватися винятковими.

Найбільша небезпека для солідарності — це її власний тимчасовий успіх. Тому головне питання нашого спільного майбутнього звучить так: чи здатна цивілізація створити такі форми життя, у яких солідарність і захист не знищують і не випалюють дотла тих, хто їх тримає? Можливо, саме з цього починається нова антропологія. Не з вимоги бути ідеальною чи героїчними, а з простого й незаперечного знання: якщо ми одного разу визнали чужий біль і чужу витривалість частиною нашого спільного світу, ми вже не зможемо повернутися у світ, де цей біль був чужим.